Grüne Kreistagsfraktion Bamberg besucht Umweltstation Heinershof in Stolzenroth

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen – Alternative Liste im Landkreis Bamberg hat sich kürzlich zur Klausur getroffen, um die verbleibenden anderthalb Jahre der Legislaturperiode zu planen und ihre bisherige Arbeit zu reflektieren. Als Veranstaltungsort wählte die Fraktion die einzige Umweltstation im Landkreis Bamberg, den Schulbauernhof Heinershof in Stolzenroth.

„Wir haben ganz bewusst den Heinershof als Tagungsort gewählt, da im Kreistag über eine mögliche Förderung dieser Umweltstation diskutiert wird. Als Fraktion wollten wir uns ein Bild von der Arbeit des Schulbauernhofes machen“, erläutert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Helga Bieberstein.

Die Leiterin des Heinershofs Tina Sickmüller erklärt während einer Führung über das Gelände: „Der Heinershof vereint Umweltstation, Schulbauernhof, nachmittägliche Schulkindbetreuung im Hort und Schullandheim unter einem Dach. Wir vermitteln Kindern in direkter, praxisnaher Arbeit den Weg von der Ernte bis zur fertigen Mahlzeit.

Die Kinder helfen tatkräftig auf dem Acker, im Garten, im Stall, aber auch in der Küche, in der Bäckerei und der Käserei mit. So erleben sie ganzheitlich den Weg unserer Lebensmittel. Zudem lassen Ausflüge zum Bach, auf die Wiese oder in den Wald aus den Kindern Naturforscher und Entdecker werden.“ Die Grünen sind der Meinung, dass das Konzept, Kindern die Entstehung ihrer Lebensmittel von klein auf durch eigenes Handanlegen näherzubringen, wichtiger denn je ist. Daher unterstützt die Fraktion die Bitte des Heinershofs nach finanzieller Förderung.

Nach der Besichtigung des Heinershofs hat die Kreistagsfraktion gemeinsam mit dem Vorstand des Grünen Kreisverbands Bamberg-Land ihre politische Arbeit während der laufenden Legislaturperiode reflektiert. Mit bislang weit über 30 eingebrachten Anträgen, von denen viele aus der Beteiligung engagierter Bürger stammen, ist sie bei weitem die aktivste Fraktion im Kreistag des Landkreises Bamberg.

„Durch unsere Anfragen und Anträge schaffen wir Transparenz und fordern eine Positionierung. Auch wenn die meisten Anträge kategorisch abgelehnt werden, setzen wir Themen, vertreten unsere Landkreis-Bürger*innen und verstehen uns als Sprachrohr für zahlreiche Initiativen, beispielsweise bei unserer Unterstützung der Eltern in Litzendorf bei ihrer Forderung, eine öffentliche Buslinie für die Schülerbeförderung nach Hollfeld einzurichten,“ stellt der Fraktionsvorsitzende Thomas Ochs fest.

Als konkrete Erfolge sieht die Fraktion unter anderem die Unterstützung der Mitarbeitenden des Müllheizkraftwerks (MHKW) beim Wechsel vom TVÖD in den TV-L, die Unterstützung der Bürgerbegehren in Hirschaid, Stadelhofen und Walsdorf, die Richtigstellung der CO2-Bilanz des Landkreises, die zunehmende Beteiligung von Bürger*innen und Kommunen bei Energieprojekten und das konsequente Drängen auf Verbesserung der Situation in der Kurzzeitpflege.

In der Klausur wurde zudem die Kommunikation innerhalb der Fraktion und mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppenbesprochen, sowie Ziele für die verbleibende Zeit der Legislaturperiode festgelegt. Folgende Schwerpunkte stehen dabei im Fokus:

1. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Die gescheiterte Ausschreibung des neuen ÖPNV-Plans hat die Enttäuschung vieler Bürger spürbar gemacht. Die Fraktion setzt sich weiterhin dafür ein, eine zukunftsfähige Lösung für den ÖPNV zu entwickeln, die den Ansprüchen der Menschen im Landkreis – vor allem der kleinen Ortsteile – gerecht wird.

2. Gesundheitspolitik: Der Zustand von Kliniken und Pflegeeinrichtungen ist nicht nur im Landkreis Bamberg, sondern in ganz Deutschland eine Herausforderung. Die Grünen möchten verstärkt in den Dialog mit allen beteiligten Akteuren gehen und gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen, um die Gesundheits- und Pflegeversorgung vor Ort zu verbessern.

3. Klimaschutz: Der Landkreis steht in Bezug auf erneuerbare Energien zwar nicht schlecht da, jedoch gibt es noch großes Potenzial für weitere Fortschritte. Die Fraktion favorisiert klar Projekte, bei denen die Wertschöpfung den Bürger*innen und Kommunen vor Ort zugutekommt. Auch sollen verstärkt versiegelte Flächen für Photovoltaik genutzt werden und der Ausbau von Windenergie, Energiespeichern und Wasserstoffinfrastruktur vorangetrieben werden.

„In den Bereichen Mobilität und Wärme sehen wir im Hinblick auf wirksamen Klimaschutz aber noch ein enormes Defizit im Landkreis. Da sind noch viele Hausaufgaben zu machen,“ stellt Kreissprecher Luca Rosenheimer fest.

Die Fraktion blickt motiviert und optimistisch auf die kommenden anderthalb Jahre. „Wir wollen weiterhin engagiert und aktiv die Interessen der Bürger im Landkreis Bamberg vertreten, mit dem Fokus eine nachhaltige und soziale Entwicklung unseres Landkreises voranzutreiben,“ fasst Kreisrätin Kathrin Zwosta zusammen.