Feierliche Ehrung: Gemeinde Heroldsbach würdigt Ehrenamtliche in großer Runde

In einem festlichen Rahmen fand Ende Oktober 2024 die große Ehrungsveranstaltung der Gemeinde Heroldsbach in der Gaststätte Dippacher im Ortsteil Poppendorf statt. Rund 150 Gäste, darunter 75 geladene Ehrenamtliche, waren gekommen, um das Rückgrat der Heroldsbacher Gemeinschaft – das Ehrenamt – zu feiern.

Der Abend stand ganz im Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die unermüdliche Arbeit zahlreicher Bürgerinnen und Bürger, die sich in Feuerwehr, Vereinen, im Sport, in der Kultur sowie in sozialen Projekten engagieren. Erster Bürgermeister Benedikt Graf von Bentzel eröffnete die Veranstaltung mit einer emotionalen Ansprache, in der er die immense Bedeutung des Ehrenamts für die Gemeinde hervorhob:

„Das Ehrenamt ist der Herzschlag unserer Gemeinde. Es sind Menschen wie Sie, die in unzähligen Stunden ihrer Freizeit für die Gemeinschaft da sind und dazu beitragen, Heroldsbach zu einem Ort zu machen, in dem Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Miteinander nicht nur Worte, sondern gelebte Realität sind. Diese Ehrung ist ein Zeichen unseres Respekts und Dankes.“

Ehrennadeln in Silber für besondere Leistungen

Besondere Würdigung ihrer sportlichen Erfolge im Karate erfuhren drei junge Menschen der Gemeinde für deren außerordentliche sportliche Erfolge im Karate, welchen im Rahmen der diesjährigen Ehrungsveranstaltung die gemeindliche Ehrennadel in Silber verliehen wurde. Diese Auszeichnung wird für außergewöhnliche Erfolge verliehen, die im Rahmen von Wettbewerben erzielt wurden – vor allem in sportlichen Disziplinen.

Livia Lowry erreichte sechsmal den 1. Platz im Karate bei den bayerischen Meisterschaften sowie zweimal den 3. Platz bei den deutschen Meisterschaften (u.a.). Darüber hinaus war sie WM-Teilnehmerin. Nova Lowry hat zweimal den 1. Platz im Karate bei den bayerischen Meisterschaften sowie einmal den 2. Platz bei den deutschen Meisterschaften (u.a.) errungen. Luca Batz erreichte viermal den 1. Platz im Karate bei den bayerischen Meisterschaften sowie einmal den 2. Platz bei den deutschen Meisterschaften (u.a.). Diese Leistungen tragen nicht nur zum Ansehen der Gemeinde bei, sondern motivieren auch andere, ihr Bestes zu geben.

Verleihung von über 70 Verdienstmedaillen

Neben den Ehrenmedaillen war die Verleihung von über 70 Verdienstmedaillen ein Höhepunkt des Abends, die in den Kategorien Gold, Silber und Bronze für herausragende Verdienste im öffentlichen Leben vergeben wurden. Die Medaille, die die Inschrift „Für Verdienste um Ansehen und Ehre der Gemeinde Heroldsbach“ trägt, ist eine gewichtige Auszeichnung und eine Würdigung außergewöhnlichen Engagements.

Die Ausgezeichneten stammen aus den unterschiedlichsten Bereichen: Von der aktiven Feuerwehr, die tagtäglich für die Sicherheit der Bürger sorgt, über die vielen Vereine, die das Gemeinschaftsleben bereichern und prägen, bis hin zum ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglied, welche sich für das öffentliche Gemeinwohl einsetzen.

Die Verdienstmedaille in Gold wurde verliehen an:

Christian Böhm, Thomas Böhm, Reinfried Brunner, Alois Eisen, Ludwig Eisen, Rudolf Eisen, Horst Großkopf, Wolfgang Hahn, Holger Klinger, Markus Klinger, Harald Kraus, Roland Neubauer, Thomas Neubauer, Klaus Ponner, Edmund Rascher, Gerold Schmitt, Stefan Stilkerich, Gerhard Walter, Peter Zenk sowie Stefan Zenk für eine mind. 30-jährige aktive Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Franz Josef Saam für seine mehr als 60-jährigen musikalischen Leistungen, Hannfried Graf von Bentzel für eine über 60-jährige, Konrad Hahn für eine über 37-jährige sowie Hermann Wunderlich für eine über 45-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in Heroldsbacher Vereinen. Georg Schmitt für seine mehr als 34-jährige Tätigkeit als ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied.

Die Verdienstmedaille in Silber wurde verliehen an:

Marco Betz, Torsten Böhm, Johannes Eisen, Markus Giesl, Michael Grampp, Dominik Gügel, Michael Hümmer, Heiko Kraus, Kai Leiwig, Sebastian Linhard, Stefan Pihl, Felix Schilling, Michael Schmidt, Martin Schmitt, Benedikt Stilkerich, Christian Thiele sowie René Weitzenfelder für eine mind. 20-jährige aktive Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Hans-Otto Dippacher und Werner Gebhardt für mind. 25-jährige sowie Danja Glassl und Anita Hofmann für mind. 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in Heroldsbacher Vereinen.

Die Verdienstmedaille in Bronze wurde verliehen an:

Verena Böhm, Florian Büttner, Andreas Eisen, Christian Eisen, Kilian Eisen, Pascal Frank, Jonas Gößwein, Sabrina Großkopf, Stefan Großkopf, Sebastian Häcklein, Daniel Kohnen, Mirko Kupfer, Carina Lixl, Christoph Lixl, Jonas Pihl, Lukas Pihl, Thomas Schmitt, Daniel Schwalb sowie Johannes Walter für eine mind. 10-jährige aktive Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Bernd Arold, Bettina Christ, Walter Christ, Markus Igel, Reinhard Lindenberger sowie Alfred Rösch für mind. 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in Heroldsbacher Vereinen.

Die Bedeutung des Ehrenamts in Heroldsbach

Das Ehrenamt hat in Heroldsbach eine lange Tradition und prägt das Leben in der Gemeinde auf vielfältige Weise. Eine große Anzahl der Bürgerinnen und Bürger engagiert sich in irgendeiner Form ehrenamtlich – sei es beispielsweise in den zahlreichen Vereinen, der Feuerwehr, in der Jugend- oder in der Seniorenarbeit.

„Ehrenamtliche Arbeit ist kein Hobby, sondern eine Haltung,“ sagte Erster Bürgermeister Benedikt Graf von Bentzel in ihrer Ansprache. „Sie schafft die Grundlage für ein Gemeindeleben, das solidarisch, lebendig und zukunftsfähig ist. Ohne dieses Engagement wären viele Projekte und Veranstaltungen, die uns auszeichnen, nicht möglich.“

Besonders gewürdigt wurde die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr, deren Mitglieder nicht nur im Einsatzfall Leben und Sachwerte schützen, sondern auch durch ihre Jugendarbeit künftige Generationen auf die wichtige Aufgabe vorbereiten. Ebenso wurden die Vereine hervorgehoben, die mit ihren Ehrenamtlichen in gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Bereichen engagiert sind.

Ein gelungener Abend des Dankes

Die festliche Atmosphäre wurde durch musikalische Beiträge von Elena Ivanova-Ebert am Cello, Elena Ezhelev mit Gesang sowie Alexander Ezhelev am Klavier sowie einem reichhaltigen Buffet abgerundet. Bei anregenden Gesprächen und einem regen Austausch bot der Abend auch die Möglichkeit, das Miteinander der verschiedenen ehrenamtlichen Gruppen in der Gemeinde zu stärken.

Die Ehrungsveranstaltung war ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung und zugleich eine Erinnerung an die tragende Rolle des Ehrenamts für die Zukunft der Gemeinde Heroldsbach. Mit den Worten „Möge dieser Abend eine Inspiration für viele sein, sich ebenfalls einzubringen,“ leitete der Erste Bürgermeister zum gemütlichen Teil des Abends über.