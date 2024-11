Erfolgreiches Pater-Lunkenbein-Gedächtnisturnier in Ebensfeld

Sport, Spaß und Gemeinschaft: Das Pater-Lunkenbein-Gedächtnisturnier begeistert Teilnehmer und Zuschauer, mittlerweile seit 40 Jahren!

Die Turnhalle der Pater-Lunkenbein-Grundschule in Ebensfeld verwandelte sich am 20. November 2024 wie jedes Jahr am Buß- und Bettag in einen Ort voller Spannung, Teamgeist und sportlicher Höchstleistungen. Anlass war das Pater-Lunkenbein-Gedächtnisturnier, ein Ereignis, das nicht nur die Herzen der Fußballfans seit 40 Jahren höherschlagen ließ, sondern auch den Geist von Pater Rudolf Lunkenbein hochleben ließ.

Das Turnier, das von zahlreichen Jugendmannschaften bestritten wurde, zog sowohl aktive Spieler als auch begeisterte Zuschauer in seinen Bann. Insgesamt traten elf Teams in zwei Altersklassen an: vier Mannschaften in der U18 und sieben in der U12. Die jungen Talente boten spannende Spiele, die von Fairplay und Leidenschaft geprägt waren.

Sieger und Platzierungen

Bei der U18 setzte sich das Team aus Döringstadt souverän durch und holte den ersten Platz. Den zweiten Rang sicherte sich das Team von Don Bosco, während die Mannschaft aus Pfaffendorf den dritten Platz belegte.

In der Altersklasse U12 triumphierte das Team aus Ebensfeld und sicherte sich den ersten Platz. Ihre zweite Mannschaft, „Ebensfeld 2“, erreichte Platz zwei, während Don Bosco Bamberg den dritten Rang einnahm. Die Freude über die Platzierungen war groß, und die Zuschauer belohnten die jungen Spieler mit viel Applaus.

Ein Turnier mit Herz

Doch es ging nicht nur um sportlichen Erfolg. Die Atmosphäre in der Halle war geprägt von Gemeinschaft und Begeisterung. Spieler, Trainer und Zuschauer genossen die Gelegenheit, gemeinsam zu feiern sich sportlich zu messen und auszutauschen. „Die Stimmung war einfach wunderbar. Alle haben mitgefiebert, und die Spieler haben alles gegeben“, berichtete ein begeisterter Trainer nach dem Turnier.

Besonderen Dank richteten Bernhard Storath, Bürgermeister von Ebensfeld, und Christian Lunkenbein, Neffe des verstorbenen Pater Rudolf Lunkenbein und Organisator des Turniers an die Gäste. In ihren Reden würdigten sie die Bedeutung des Turniers. Der Bürgermeister hob hervor, wie wichtig es sei, dass junge Menschen sich mit solchem Engagement dem Sport widmen, und lobte das außergewöhnliche Engagement von Christian Lunkenbein bei der Organisation des Turniers.

Das Vermächtnis von Pater Rudolf Lunkenbein

Das Turnier, das Pater Rudolf Lunkenbein gewidmet ist, erinnert an den Salesianer-Pater, der sein Leben der Unterstützung der indigenen Bevölkerung Brasiliens widmete. Sein Einsatz für Gerechtigkeit und sein tragischer Tod sind bis heute ein wichtiges Vorbild. Das Turnier vermittelt nicht nur sportliche Werte wie Teamgeist und Fairness, sondern hält auch die Botschaft von Pater Lunkenbein lebendig.

Ein unvergesslicher Tag

Am Ende des Tages waren sich alle einig: Das Pater-Lunkenbein-Gedächtnisturnier 2024 war ein voller Erfolg. Es war ein Tag, der zeigte, wie Sport Menschen verbinden und inspirieren kann – ganz im Sinne von Pater Rudolf Lunkenbein.

„Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr“, betonte ein Zuschauer, während die Teams stolz ihre Pokale entgegennahmen. Solche Turniere machen deutlich, wie wichtig sportliche Veranstaltungen für den Zusammenhalt und die Förderung von Jugendlichen sind.