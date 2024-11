Club Forchheim-Kaiserpfalz von Soroptimist International unterstützt zwei Forchheimer Projekte

Der Club Forchheim-Kaiserpfalz von Soroptimist International (SI) hat zwei Spenden in Höhe von insgesamt 2000 Euro überreicht. Mit den Einnahmen aus dem Blumenverkauf zum Muttertag sowie weiterer Veranstaltungen im Laufe des Jahres gehen 1000 Euro an den Mittagstisch der evangelischen Christuskirche Forchheim. Präsidentin Annika Falk-Claußen und Past-Präsidentin Birgit Rosbigalle überreichten den symbolischen Scheck bei der Feier anlässlich des 20. Geburtstags des Mittagstisches an Pfarrer Knut Cramer und Küchenchefin Gabriele Winkelmann. Sie kocht mit einem Team aus Ehrenamtlichen zwei Mal pro Woche ein Drei-Gänge-Menü für 35 bis 45 Menschen, die in Gemeinschaft essen möchten oder die nur einen kleinen Geldbeutel haben. Knut Cramer zeigt sich dankbar, dass das Projekt vor 20 Jahren von seiner Kollegin Renate Topf initiiert worden ist. „Es ist mittlerweile das größte Projekt in unserer Gemeinde und wir sind froh, dass wir es über all die Jahre gehalten haben.“ Es gehöre wie selbstverständlich zur Gemeinde und die Menschen kämen nicht nur wegen des guten Essens, sondern auch wegen der guten Gemeinschaft. Dieses und weitere Projekte von Christuskirche und dem benachbarten Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus unterstützen die Soroptimistinnen seit vielen Jahren.

Weitere 1000 Euro aus den Einnahmen des Benefizkonzerts mit dem Chor des Jungen Theaters Forchheim „messa di Voce“ überreichten Präsidentin Annika Falk-Claußen und Schatzmeisterin Ute Aschenneller an Elly Barth und Ulrike Jochemcyk aus dem geschäftsführenden Vorstand des Hospizvereins Forchheim. Der Verein unterstützt mit rund 100 ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -helfern schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige. Seit Anfang des Jahres hat der Hospizverein auch ein Büro in Ebermannstadt, um möglichst viele Menschen aus dem Landkreis Forchheim bestmöglich unterstützen zu können.

Der SI-Club setzte sich zusammen aus berufstätigen Frauen, die sich stark machen für Frauen, Kinder und Menschen, die Hilfe benötigen. Gerade in der Vorweihnachtszeit kommen die Spenden daher gut an und helfen genau dort, wo sie gebraucht wird. Und das tut gut, den Spendern und den Menschen, die es wirklich brauchen. Weitere Informationen über den Club: https://clubforchheimkaiserpfalz.soroptimist.de .