Burg Feuerstein lädt zur nächsten Disco-Church ein

Das Jugendhaus Burg Feuerstein lädt wieder zu einer Disco-Church ein, einer kostenlosen Disco in der Oberkirche: am Samstag, den 30. November 2024, ab 19 Uhr. „Die erste Disco-Church ist bei den Jugendlichen sehr gut angekommen, deshalb freue ich mich auf die Fortsetzung!“, betont Diözesanjugendpfarrer Gerd Richard Neumeier. „Mit der Veranstaltung wollen wir eine Brücke zwischen der Lebenswirklichkeit junger Menschen und der Kirche bauen – wie es auch die Leitlinien zur Jugendpastoral der deutschen Bischöfe von 2021 empfehlen.“

Das bedeutet konkret: Ein DJ legt bekannte Songs auf, es gibt eine Licht- und Nebelshow, alkoholfreie Cocktails, Snacks und eine Lounge Area zum Ausruhen. Zu Beginn leitet Diözesanjugendpfarrer eine „Spirit-Time“, eine Andacht zum sogenannten „Kirchensilvester“. Denn im November endet das Kirchenjahr; der erste Advent markiert den Beginn eines neuen Kirchenjahres. Die Disco-Church hält weitere spirituelle Impulse bereit, zum Beispiel eine „Prayer Box“ für Gebetsanliegen oder Stellwände mit Fragen wie: „Wenn Jesus heute hier wäre, was würdest du ihn fragen?“

Veranstaltet wird die Disco-Church vom BDKJ-Diözesanverband Bamberg, vom Jugendamt der Erzdiözese und vom Jugendhaus Burg Feuerstein. Die Veranstalter übernehmen keine Aufsichtspflicht. Eltern können während der Disco-Church im Eltern-Café auf ihre Kinder warten. Kinder zwischen 12 und 14 Jahren dürfen bis 22 Uhr feiern, Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren bis 24 Uhr. Nach 24 Uhr können junge Erwachsene ab 18 Jahren weiterfeiern. Für alle gilt: Ein amtliches Ausweisdokument ist Pflicht.

Außerdem besteht für Gruppen mit einer verantwortlichen Gruppenleitung die Möglichkeit, im Jugendhaus zu übernachten. Die Kosten inklusive Frühstück betragen 20 Euro pro Person. Anmeldeschluss dafür ist am 25. November 2024 per Mail an: anmeldung@burg-feuerstein.de.

Weitere Informationen: https://burg-feuerstein.de.