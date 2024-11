Bonifatiuswerk unterstützt „Tat.Ort.Nikolaus“-Aktion in Priesendorf bei Bamberg

Dass jeder Nikolaus sein und sich für andere einsetzen kann, zeigt das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken mit seiner Aktion „Tat.Ort.Nikolaus: Gutes tun – kann jeder.“. Bereits zum fünften Mal unterstützt das Hilfswerk Initiativen und Projekte, die nach dem Vorbild des heiligen Nikolaus handeln und sich für christliche Werte wie Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft einsetzen. Bundesweit entstehen insgesamt 70 gute „Tat.Orte“. Der Aktionszeitraum läuft vom 29. November bis 13. Dezember.

In Priesendorf (Landkreis Bamberg) wird mit Hilfe des Bonifatiuswerkes eine Nikolaus-Initiative umgesetzt. Am 4. Dezember lädt der Förderverein der Kita St. Anna in Priesendorf zum Adventskaffee ein. Bei einem Bastelnachmittag wollen die Initiatoren der Aktion in der Kita Begegnungen schaffen. Bei Kakao und Plätzchen werden Sterne aus Papier, Holz, Tannenzapfen und Perlen gebastelt. Diese Sterne werden mit Schokonikoläusen an die Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in Priesendorf verteilt. Ebenso werden die Kinder beim Seniorennachmittag in der Priesendorfer Kirche Lieder singen und auch dort die selbstgebastelten Sterne und Schokonikoläuse überreichen. Spenden für bedürftige Kinder in dem Ort möchten die Verantwortlichen zusätzlich mit einem Adventsfenster und den Sternen in der Kita sammeln.

„Statt großer Worte einfach mal gute Taten sprechen lassen. Das wünschen wir uns nicht nur auf den verschiedenen Ebenen unserer Weltbühne, sondern auch im alltäglichen Miteinander. Bischof Nikolaus war so eine engagierte Persönlichkeit. Er hat die Not seiner Mitmenschen gesehen und aus christlichem Geist gehandelt. Er hat sich aktiv eingesetzt, ohne groß darüber nachzudenken: ein Aktivist für Frieden und Gerechtigkeit. Solche Menschen, die für die gute Sache brennen, brauchen wir auch heute. Daher bin ich sehr dankbar, dass die 70 beteiligten Gruppen mit viel Leidenschaft und Energie für das Gute einstehen“, erklärt der Bonifatiuswerk-Generalsekretär Monsignore Georg Austen.

Pro „Tat.Ort“ wurden vom Hilfswerk Schokonikoläuse für Projekte mit karitativem und diakonischem Charakter zur Verfügung gestellt. Zudem konnte ein Sachkostenzuschuss beantragt werden. In den vergangenen vier Jahren sind fast 300 Orte guter Taten entstanden. Die „Tat.Ort.Nikolaus“-Aktion gehört zur bundesweit bekannten Initiative „Weihnachtsmannfreie Zone“, die das Hilfswerk vor 22 Jahren ins Leben gerufen hat, um den heiligen Nikolaus mit seinen christlichen Werten wie Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft wieder mehr in den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Prominente Unterstützung erfährt die Initiative neben Udo Lindenberg, der für diese Aktion einen Nikolaus gemalt hat, auch von Sängerin Maite Kelly. „Die Legenden besagen, dass Nikolaus ein echt guter Heiliger war. Echt sein, heißt menschlich sein. Diese Botschaft ist hochaktuell. Mehr denn je brauchen wir einander“, betont Maite Kelly, die stolz sei, seit vielen Jahren die Patin der Nikolausaktion zu sein.