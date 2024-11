Bläsermusik aus Forchheim-Buckenhofen auch 2025 wieder im Abonnement

Wie stets zu Beginn des Advent verweist der Musikverein Forchheim-Buckenhofen auf eine Reihe von musikalischen Höhepunkten im kommenden Jahr. Vor allem für die Konzerte der Bläserphilharmonie Forchheim können sich die Freunde und Fans der sinfonischen Blasmusik ihren Premium-Sitzplatz wieder im Abonnement sichern!

Das „Abo-Ticket 2025“ umfasst insgesamt drei Konzerte und beginnt am Ostersonntag, den 20. April um 19.30 Uhr mit dem Frühlingskonzert im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle Bamberg. Der Dirigent und Forchheimer Kulturpreisträger Mathias Wehr und sein 60-köpfiges Orchester haben sich u.a. dazu einmal mehr einen besonderen musikalischen Gast eingeladen: Der aus Forchheim stammende und inzwischen in Berlin lebende Musical-Darsteller und studierte Sänger Daniel Eckert wird mit der Bläserphilharmonie Forchheim in die Welt der schönsten Musical-Melodien eintauchen!

Am Samstag, den 18. Oktober führt das Abo-Ticket 2025 wieder einmal in die Eggerbachhalle nach Eggolsheim! Dort wird unter Leitung von Bandleader Christian Libera und mit den genialen Stimmen von Nathalie Bauer und Johannes „James“ Pflaum die Swingaraiders Bigband nicht nur den Swing und Jazz der 20er- bis 40er Jahre wieder zum Leben erwecken, sondern auch mit groovigen Funk und zeitgenössischem Jazz zu begeistern wissen.

Ein vorweihnachtliches Festkonzert der Bläserphilharmonie Forchheim in der Heimat-Pfarrkirche St. Josef in Buckenhofen rundet am zweiten Sonntag im Advent, den 7. Dezember 2025 um 16.00 Uhr das ABO-Angeboit des MVFB ab.

Dieses abwechslungsreiche Programm dürfte bestimmt für jeden Musikgeschmack etwas bereithalten. Was die Musikerinnen und Musiker optimistisch stimmt, dass sich möglichst viele hübsch verpackte Abo- oder Einzeltickets unter den festlich geschmückten Forchheimer Weihnachtsbäumen finden werden.

Los geht’s mit den online-Ticketverkauf schon am Montag, den 25. November! Einfach unter www.mv-fb.de den Hinweis zum Ticketportal folgen, alle Infos beachten, die Bestellung erfassen und den Gegenwert überweisen. Sofort nach dessen Eingang wird die Bestellung kostenfrei an die Bestelladresse versendet.

Natürlich gibt es wie gewohnt auch einen analogen Vorverkauf: Ab Donnerstag, den 28. November sind folgende drei Vorverkaufsstellen bestückt: VR Bank Kundenzentrum Forchheim – Hauptstraße 39, Forchheim, VR Bank Filiale Buckenhofen – Raiffeisenstraße 1, Buckenhofen und BlumenHandwerk Buckenhofen – St.-Josef-Straße 2.