Beatbox Battle im November in Bayreuth

30. NOVEMBER 2024 / 20.00 UHR / KULTURBÜHNE REICHSHOF

„Three! Two! One! Beatbox!“ – der internationale Countdown der Beatbox Battles, der den Saal zum Kochen bringt. Beim Beatbox Battle Bayreuth, das 2024 zum vierten Mal über die Bühne geht, treten acht Beatboxer von Weltrang gegeneinander an – unser Beatbox-Experte Ivory Parker hat wieder die Crème de la Crème der internationalen Beatbox-Szene eingeladen. Austrian Beatbox Champion 2023 Big-G (AUT), Italian Beatbox Champion 2024 Dynamatt (ITA), Graycloud (UK, 2024 UK Beatbox Vize-Champion), G-Wizz (BEL, Belgischer Vize-Champion 2023), Lennsi (GER, Drittplatzierter GBB World League U18 2023), Belgischer Beatbox Champion 2023 Stan (BEL) und German Solo Champion 2024 Zota (ARG). Ein ganz besonderes Highlight wird der vor einer Woche in Tokyo frisch gekürte GBB Solo World Champion Julard (FRA). Moderiert wird das Battle vom dreifachen Deutschen Beatbox-Meister Madox (GER). Ein Line-Up, das den Reichshof zum Beben bringen wird! Die drei Juroren Ivory Parker (AUT), Alexinho (FRA) und Alem (FRA) küren am Ende den Sieger. Es winken Preisgelder für die ersten drei Gewinner. Möge der Beste gewinnen!

30. NOVEMBER 2024 / 15.30 UHR / SITZUNGSSAAL IM KUNSTMUSEUM KICK, SNARE UND LIPROLL

Ihr wollt wissen, was eine gute Beatbox ausmacht? Dann schaut unbedingt bei unserem Beatbox-Workshop vorbei. Die Juroren des Battles, Alem (FRA) und Alexinho (FRA), laden am Nachmittag vor dem Battle um 15.30 Uhr zu einem einstündigen Workshop ins Kunstmuseum ein. Aufgrund der Internationalität findet der Workshop auf Englisch statt. Nutze diese Gelegenheit, um als Beginner die wichtigsten Grundlagen zu erlernen oder um als Advanced deine Beatbox-Techniken auf das nächste Level zu bringen.

Kunden der Sparkasse Bayreuth erhalten 10% Rabatt auf den regulären Ticketpreis.

Alle Infos unter www.friedrichsforum.de | Veranstalter: Friedrichsforum Bayreuth Tickets: Theaterkasse Bayreuth (0921/69001 oder theaterkasse@bayreuth-tourismus.de und www.concerticket.de.