Bayreuther BRK-Luftrettung in der BR Frankenschau

Die Themen der Sendung:

Das zweite Zuhause: So hilft „Sternstunden“ Kindern (Ansbach/Mittelfranken)

Wenn Kinder aus der Familie genommen werden müssen, ist Schlimmes geschehen. Kinderheime, wie der Kastanienhof in Ansbach, geben diesen jungen Menschen Halt, Struktur und Perspektiven. Die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk „Sternstunden“ unterstützte die Erneuerung der Innenausstattung mit 248.000 Euro.

Wenn Sekunden zählen: unterwegs mit der Luftrettung (Bayreuth/Oberfranken)

Die ADAC Luftrettung hat acht Hubschrauber in Bayern stationiert. Einer davon ist Christoph 20 in Bayreuth, zuständig für lebensbedrohliche Einsätze in Oberfranken. Vergangenes Jahr wurde die Crew zu rund 1.300 Notfällen gerufen. Regelmäßig an Bord sind Notarzt Dr. Stefan Eigel und Notfallsanitäter Wolfgang Seibt. Sie retten schon seit Jahrzehnten Leben und zählen zu den Dienstältesten im Freistaat.

Helfer auf vier Pfoten: Suchhunde der BRK (Hof/Oberfranken)

Wenn Menschen vermisst werden, kommen oft tierische Spürnasen zum Einsatz: Rettungshunde sind speziell dafür ausgebildet, Leben zu retten. Eine der größten fränkischen Rettungshundestaffeln des BRK befindet sich in Hof. Jedes Wochenende treffen sich die ehrenamtlichen Mitglieder mit ihren Vierbeinern auf dem Hundeübungsplatz.

Wenn Sterne blühen: Pflanzen für graue Wintertage (Wetzhausen, Veitshöchheim/Unterfranken)

Ein Meer aus Weihnachtssternen – 40 verschiedene Sorten in allen Farben und Formen. An der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim finden sich die verschiedensten Züchtungen. Und die Dekorateurin Henriette Dornberger interpretiert den Winter-Klassiker neu. Sie ist bekannt für ihre ausgefallenen Ideen und schmückt ihr Forsthaus in Wetzhausen. Immer sonntags lädt sie zu Kaffee und Kuchen. Mit ihren Arrangements aus Weihnachtssternen will sie inspirieren.

Kochen mit Ipek: Leckeres für die festliche Zeit (Weißenburg/Mittelfranken)

Was wäre Weihnachten ohne gutes Essen? Mit einem besonderen Weihnachtsmenü stimmt sich Frankenschau-Köchin Ipek Başaran-Stöber auf die festliche Jahreszeit ein: Es gibt zartes Rinderfilet und Maronen, dazu liegt der Duft von Orangen und feinen Gewürzen in der Luft.

BR Fernsehen – Frankenschau

Sonntag, 24. November 2024, 17.45 Uhr

Moderation: Rüdiger Baumann

Redaktion: Thomas Rex

