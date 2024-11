Änderung beim Masters of Stone Event in Forchheim

Aufgrund des zeitgleichen Tageswettkampfs des Steinbock Erlangen verzichten wir auf die Jedermann-Wettkampf-Veranstaltung in der ACADEMY.

Selbstverständlich wollen wir in keiner Konkurrenz zu anderen umliegenden Hallen stehen. „Masters of Stone“ feiert an diesem Tag in der Frankenjura Academy ihre Weihnachtsfeier 2024. Seid dabei und BOULDERT in gemütlicher, weihnachtlicher Atmosphäre!

Wir freuen uns auf Alle, die gemeinsam mit uns diesen Tag verbringen wollen.

Der Eintritt kostet 10,00 € an diesem Tag.

Jeweils Fünf € des Eintritts gehen an den Verein „Masters of Stone“.

Das gesammelte Geld spendet „Masters of Stone“ für einen guten Zweck. Für Bier und Pizza wird gesorgt Feiere mit uns.

Tagesablauf

Datum: 07. Dezember 2024

Uhrzeit: 13:00 – 22:00 Uhr

Ort: Frankenjura Academy; Trettlachstr. 3 in 91301 Forchheim

Es ist KEINE Vorabanmeldung nötig. Kommt einfach vorbei…!