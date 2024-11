40 Sterne für den Wunsiedler Marktplatz

Die Mitglieder des CSU Ortsverbands Wunsiedel und der Frauen Union Wunsiedel spenden seit Jahren zu Weihnachten großzügig für Wunsiedler Einrichtungen, zuletzt für die Sanierung der Kellergasse und die Wunsiedler Tafel. In diesem Jahr geht die Spende an die Stadt Wunsiedel – in Form von weiteren 30 großen Leuchtsternen zur Beleuchtung der Kastanienbäume als Marktplatzschmuck in der Adventszeit.

Eine Besonderheit: Nach dem Zusammenschluss der Fraktionen der CSU und der ABW im Wunsiedler Stadtrat zur Fraktion „CSU – Aktive Bürger Wunsiedel“ in dieser Woche beteiligt sich heuer auch die ABW großzügig an der traditionellen CSU-Aktion.

CSU-Ortsvorsitzender und CSU/ABW-Fraktionsvorsitzender Aaron Grimm: „Durch das Engagement von Bürgermeister Lahovnik im Zusammenwirken mit privaten Investoren und Gastronomen ist unser schöner Marktplatz wieder zu einem wahren Schmuckstück für die ganze Region geworden. Das wollen wir mit einer ganz besonderen Weihnachtsbeleuchtung unterstreichen.“

Bereits im Jahr 2019 hatte die CSU der Stadt 10 weiße Leuchtsterne geschenkt. Seit Weihnachten 2019 verschönern sie zu Weihnachten die beiden Kastanien am Südeingang des Marktplatzes. Mit den nun übergebenen 30 weiteren Sternen (Wert ca. 3.500 Euro, Durchmesser der Sterne ca. ein Meter) wird schon ab der kommenden Woche der Marktplatz mit 40 großen Leuchtsternen in vollem Glanz erstrahlen.