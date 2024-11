Wunsiedler Marktplatz-Weihnacht – Ein festlicher Höhepunkt zum 1. und 2. Adventswochenende

Die Vorfreude auf Weihnachten ist in Wunsiedel in diesem Jahr besonders groß! Am 1. und 2. Adventswochenende verwandelt sich nach langer Zeit wieder der gesamte Marktplatz mit 12 Ausstellern gleichzeitig und mit insgesamt 24 Ausstellern an beiden Wochenenden in ein zauberhaftes Winterwunderland.

Besonders stimmungsvoll ist der Glühweinbrunnen, der ebenso wie die beeindruckende Pyramide wieder an ihrem traditionellen Platz steht und für eine authentische Weihnachtsatmosphäre sorgt. Ein Highlight der diesjährigen Adventszeit ist wieder das Wunsiedler Rathaus, dessen 24 Fenster als riesiger Adventskalender geschmückt sind.

„Es ist schön, dass wir in diesem Jahr den gesamten Kulmbacher Marktplatz für unsere Wunsiedler Marktplatz-Weihnacht nutzen können. Der festlich geschmückte Platz, die aufgebaute Bühne und der Adventskalender am Rathaus sorgen für eine besondere Atmosphäre, die wir gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern erleben möchten“, freut sich Erster Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Neben festlicher Musik, einem abwechslungsreichen Programm und zahlreichen Ständen mit weihnachtlichen Köstlichkeiten und Geschenken ist für jeden etwas dabei. Das vollständige Programm und eine komplette Ausstellerübersicht ist unter www.wunsiedel.de ersichtlich.

Öffnungszeiten:

Freitag und Samstag: 16:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag: 14:00 bis 19:00 Uhr

Programm-Höhepunkte:

1. Adventswochenende:

29.11.2024, Freitag:

16:00 Uhr: Maxi Kindergarten schmückt den Weihnachtsbaum am Marktplatz, mit der Freiwilligen Feuerwehr Wunsiedel.

17:00 Uhr: Eröffnung mit Pyramide anschieben, begleitet von stimmungsvollen Worten des Ersten Bürgermeisters Nicolas Lahovnik und Hubert Protzel, stellvertretender Bürgermeister der Partnerstadt Schwarzenberg.

30.11.2024, Samstag:

17:00 Uhr: Sait by Sait Gitarrenensemble (Musikschule Wunsiedel)

19:00 Uhr: Erste Ziehung unseres WunCARD Bingos mit einzigartigen Preisen – ein neues Highlight in diesem Jahr!

01.12.2024, Sonntag:

Ab 14:00 Uhr: Gemütliches Kamishibai-Theater in der Stadtbücherei für Groß und Klein.

2. Adventswochenende:

06.12.2024, Freitag:

16:30 Uhr: Der Nikolaus besucht den Marktplatz und verteilt kleine Überraschungen.

Ab 18:00 Uhr: Orbis Pictus, Sängerchor aus Tschechien.

07.12.2024, Samstag:

16:00 Uhr: Posaunenchor Wunsiedel

17:00 Uhr: Ukrainisches Chorprojekt

19:00 Uhr: Zweite Runde WunCARD Bingo – mit noch mehr Chancen auf tolle Preise!

08.12.2024, Sonntag:

Ab 14:00 Uhr: Gemütliches Kamishibai-Theater in der Stadtbücherei für Groß und Klein

18:00 Uhr „Of Men and Deer“

Aussteller:

Die Marktplatz-Weihnacht in Wunsiedel begeistert mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot. Glühwein und Kinderpunsch aus dem traditinellen Glühweinbrunnen, Herzhaftes bieten Golden BBQ und Lydia’s Bratwursthaisl, während die FFW Schönbrunn mit Crêpes und Dellians-Meisterplätzchen mit feinem Gebäck für süße Momente sorgt. Französischer Käse vom Comité de Jumelage aus unserer Partnerstad in Mende und tschechische Lebkuchen aus unserer Partnerstadt Ostrov verleihen internationalen Flair.

Wärmende Getränke wie Apfelpunsch von den Genussdealern der der „Illegal Glüh-Gin“ von Sacks Destille runden das Angebot ab. Regionale Produkte wie Honig und Liköre finden Sie beim Imkerverein Hohes Fichtelgebirge, und die Kita St. Franziskus überrascht mit Köstlichkeiten, Deko und selbstgemachten Kochbüchern. Mit seinem Wintergarten im Innenhof erweitert das Bistro am Markt die Marktplatz-Weihnacht und bietet weitere kulinarische Köstlichkeiten in gemütlicher Atmosphäre an. Zusätzlich öffnen sie ihr To-Go Fenster.

Für weihnachtliche Dekoration und kreative Geschenke ist gesorgt: Hochwertige Filzarbeiten von der Handweberei Breitenbrunn und Bienenwachsartikel vom Imkerverein Hohes Fichtelgebirge und den Wurzelkraxlern sind Highlights. Duftöle von „Öle mit Magie“ der Duftlampen von Patricia Kastner sind wunderbare Geschenkideen.

Faire Dekorationen finden Sie beim Eine-Welt-Laden, Strickwaren bei Heidenreich und Porzellan beim Porzellankaufhaus. Kinder freuen sich über Kleidung und Spielzeug aus dem Besonderen Kinderladen, und das JuKu-Mobil bietet Samstag von 16 bis 18 Uhr ein buntes Programm für die Kleinen.