Weihnachtliches Flair in Kulmbach

Gleich an zwei Wochenenden lädt Adventsmarkt zum Bummeln ein

Der Marktplatz in Kulmbach verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit traditionell in ein gemütlich-besinnliches Budendorf. Neu ist in diesem Jahr in Kulmbach aber, dass der beliebte Adventsmarkt gleich an zwei Wochenenden stattfinden wird. Zum einen vom 29. November 2024 bis 1. Dezember 2024 und zum anderen vom 6. bis 8. Dezember 2024.

An beiden Marktwochenenden erwartet die Besucherinnen und Besucher eine große Auswahl an zum Beispiel handgearbeiteten Artikeln, tollen Geschenkideen und jeder Menge kulinarischen Köstlichkeiten, wobei das zweite Marktwochenende mit „Nachhaltig Gutes tun!“ unter einem ganz besonderen Motto steht, dem sich unter anderem Schulen, Vereine und Privatinitiativen gewidmet haben.

„Die Vorfreude auf unsere beiden Adventsmarktwochenenden ist schon jetzt riesig“, sagt Oberbürgermeister Ingo Lehmann. „Der erste Schnee hat unsere wunderschöne Altstadt weihnachtlich verzaubert. Und unsere Händler und Aussteller stehen schon in den Startlöchern, um unseren Gästen viele Weihnachtswünsche zu erfüllen: Ob Weihnachtsschmuck, tolle kunsthandwerkliche Unikate oder selbst gemachte Leckereien – hier wird bestimmt jeder fündig!“

Der traditionelle Adventsmarkt auf dem Marktplatz in Kulmbach ist am ersten Adventswochenende vom 29. November 2024 bis 1. Dezember 2024 zu diesen Zeiten geöffnet:

Freitag von 14 bis 20 Uhr (Marktausklang bis 21 Uhr),

Samstag von 10 bis 20 Uhr (Marktausklang bis 21 Uhr) und

Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Fortgesetzt wird der Kulmbacher Adventsmarkt am zweiten Adventswochenende unter dem Motto „Nachhaltig Gutes tun!“ vom 6. bis 8. Dezember 2024 zu diesen Zeiten:

Freitag von 15 bis 20 Uhr (Marktausklang bis 21 Uhr)

Samstag von 14 bis 20 Uhr (Marktausklang bis 21 Uhr) und

Sonntag von 14 bis 19 Uhr

Offiziell eröffnet wird der Kulmbacher Adventsmarkt am Freitag, 29. November 2024, von Oberbürgermeister Ingo Lehmann zusammen mit dem Kulmbacher Christkind und seinem Engel auf der Rathaustreppe. Gemeinsam werden sie um 17 Uhr die wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung in Kulmbachs Innenstadt sowie den Weihnachtsbaum am benachbarten Vereinshaus anknipsen und damit den symbolischen Startschuss für das gemütlich-besinnliche Marktreiben geben. Musikalisch begleitet werden sie dabei vom Blechbläserensemble des Musikvereins Burghaig.

Darüber hinaus ist an den Markttagen rund um das erste und zweite Adventswochenende ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten – es reicht von Kinderschminken über Tanzeinlagen der 1. Kulmbacher Showtanzgarde bis hin zum Besuch der „Geschichtenerzählerinnen“, einer exklusiven Nikolausführung oder auch Livemusik an den Feuerstellen des Marktes.

Außerdem hat die beliebte Kulma-Alm der Betreiberfamilie Schuhmann mit ihrer Eisstockbahn auf dem Marktplatz im Rahmen der Kulmbacher Adventsmarktwochenenden regulär geöffnet (Freitag und Samstag von 11 bis 22.30 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 21 Uhr).

Vom 29. November 2024 bis 1. Dezember 2024 erwartet die Gäste folgendes Rahmenprogramm rund um das erste Kulmbacher Adventsmarktwochenende:

Freitag, 29. 11.2024

ab 14.00 Uhr Marktbetrieb

17.00 Uhr Eröffnung auf der Rathaustreppe mit OB Ingo Lehmann, dem Kulmbacher Christkind, seinem Engel und dem Blechbläserensemble des Musikvereins Burghaig. Die Weihnachtsbeleuchtung wird eingeschaltet.

anschl. Gemütliches Markttreiben

18:00 Uhr 1. Kulmbacher Showtanzgarde mit ihrem diesjährigen Weihnachtstanz vor der Rathaustreppe

20.00 Uhr Marktende – Ausklang bis 21.00 Uhr

Samstag, 30.11.2024

ab 10.00 Uhr Marktbetrieb

16.00 bis 17.00 Uhr Geschichten zur Weihnachtszeit –gelesen von „Andrea & Evi“ aus der Schreibstube Franken

17:30 Uhr 1. Kulmbacher Showtanzgarde mit ihrem diesjährigen Weihnachtstanz vor der Rathaustreppe

ab 18.00 Uhr Live-Musik an den Feuerstellen mit „Random Romantics“

20.00 Uhr Marktende – Ausklang bis 21.00 Uhr

Sonntag, 1.12.2024

ab 11.00 Uhr Marktbetrieb

15:00 bis 17.00 Uhr Kinderschminken auf dem Adventsmarkt

16.00 bis 17.00 Uhr Geschichten zur Weihnachtszeit –gelesen von „Andrea & Evi“ aus der Schreibstube Franken

17.30 Uhr Live-Musik an den Feuerstellen mit „Riff and Voice“

19.00 Uhr Marktende

Vom 6. bis 8. Dezember 2024 geht der Kulmbacher Adventsmarkt in die „zweite Runde“ unter dem Motto „Nachhaltig Gutes tun!“. Hier dürfen sich die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf folgende Programm-highlights freuen:

Freitag, 6.12.2024

ab 15.00 Uhr Marktbetrieb

16.00 Uhr Begrüßung auf der Rathaustreppe mit OB Ingo Lehmann und dem Musikverein Kulmbach-Weiher.

17.00 Uhr Nikolausführung mit Ausklang am Marktplatz

18.00 Uhr Lesung des Literaturvereins Kulmbach

19.00 Uhr 1. Kulmbacher Showtanzgarde mit ihrem diesjährigen Weihnachtstanz vor der Rathaustreppe

20.00 Uhr Marktende – Ausklang bis 21.00 Uhr

Samstag, 7.12.2024

ab 14.00 Uhr Marktbetrieb

ab 14 Uhr Städtische Musikschule spielt Weihnachtslieder aus aller Welt

17:30 Uhr 1. Kulmbacher Showtanzgarde mit ihrem diesjährigen Weihnachtstanz vor der Rathaustreppe

20.00 Uhr Marktende – Ausklang bis 21.00 Uhr

Sonntag, 8.12.2024