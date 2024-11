Vortrag in Erlangen: Mein Weg ins Budget für Arbeit

Veranstaltung für Menschen mit Beeinträchtigung und Angehörige

Seit 2018 gibt es in Deutschland das Budget für Arbeit. Es stellt eine Wahlmöglichkeit für die Teilhabe am Arbeitsleben dar. Menschen mit Behinderung aus Werkstätten können damit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten. Es beinhaltet einen Lohnkostenzuschuss und Unterstützung sowie Begleitung am Arbeitsplatz.

Wie aber geht das Budget für Arbeit? Was müssen Interessierte dafür tun?

Um diese Fragen geht es bei einem Vortrag am Donnerstag, den 28. November von 16 bis 18 Uhr. Er richtet sich an Menschen mit Beeinträchtigung und Angehörige. Der Eintritt ist frei. Ort: Wabene Bistro, Henkestraße 53, 91054 Erlangen. Veranstalter sind die Lebenshilfe Erlangen, Access und Budget Kompetenz.