Urlaub an Seen der Region: Ganz flexibel mit einem Auto-Abo

Ein spiegelglatter See gesäumt von einem Bergpanorama und keine weiteren Verpflichtungen, als die Beine hochlegen und entspannen? Das klingt nicht nur verlockend, sondern ist mit einem Auto-Abo auch ohne eigenes Auto möglich. Auf diese Weise reisen Sie unabhängig, bleiben finanziell ungebunden und müssen sich nicht um Abfahrtszeiten oder Folgekosten kümmern.

Unbeschwert in den Urlaub – mit dem Auto auf Flatrate

Wenn Sie Urlaub am See planen, dann wollen Sie vor allem eins: wenig Stress mit der An- und Abreise. Das Auto ist deshalb meist die beste Wahl. Was aber, wenn Sie kein Auto haben und sich auch keins anschaffen möchten? Dann bietet sich ein praktisches Auto-Abo an. Dahinter steckt eine neue Alternative zum Leasing und Autokauf, denn Sie buchen Autos einfach per Flatrate und für kurze Laufzeiten.

Besonders praktisch: Die Bürokratie nimmt Ihnen der jeweilige Anbieter ab, denn das Abo beinhaltet sämtliche Nebenkosten und Anmeldungen – inklusive Versicherung, Zulassung, Kfz-Steuer und Wartung. Sie zahlen lediglich die Monatspauschale und müssen keine versteckten Kosten befürchten.

Die Entspannung ruft: Oberfrankens beliebteste Seen

Sie wollen nicht nur auf volle Züge, sondern auch auf überfüllte Strände und einen teuren Sylt-Urlaub verzichten? Dann bleiben Sie einfach hier und entdecken Sie die schönsten Seen der Region. Davon gibt es mehr als genug, denn die Seenlandschaft Oberfrankens mausert sich unter anderem mit dem Ölschnitzsee, dem Fichtelsee und dem Großen Brombachsee zum wahren Geheimtipp. Das gilt dank zahlreicher Ferienwohnungen, Hotels, Ferienhäuser und Campinganlagen sowohl für Kurzurlaub als auch für ausgedehnte Aufenthalte.

Der Ölschnitzsee bei Steinbach am Wald

Tegernsee und Eibsee kennen Sie schon und für längere Reisen haben Sie auch keine Zeit? Dann lernen Sie das Naherholungsgebiet rings um den Ölschnitzsee kennen, das sich nach einer Generalüberholung in voller Pracht zeigt.

Hier erwarten Sie idyllischer Freizeit- und Badespaß, Tretbootfahren, Minigolfplätze, ausreichend Parkplätze und sogar ein Wohnmobilstellplatz. Dank vieler flacher Badebereiche, Liegewiesen, Spielplätze und einem Naturerlebnispfad ist der See auch für Familien hervorragend geeignet. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls vorhanden.

Der große Brombachsee im Fränkischen Seenland

Eingerahmt von ruhigen Wäldern und ungefähr so groß wie der Tegernsee – der große Brombachsee zählt zu den schönsten Badeseen Oberfrankens. Die 870 Hektar große Seefläche bietet abwechslungsreiche Wassersportaktivitäten wie Windsurfen, Segeln, Tauchen oder auch Stand Up Paddling. Für Familien und Naturfreunde ist dank schöner Radwege und Wanderrouten, Golfanlagen, einem Kletterpark und Bungee-Trampolin ebenfalls bestens gesorgt.

Der Fichtelsee zwischen Ochsenkopf und Schneeberg

Der Fichtelsee schmiegt sich ein in eine malerische Waldkulisse zwischen den zwei höchsten Gipfeln des Fichtelgebirges – dem Ochsenkopf und dem Schneeberg. Während das Nord- und Ostufer als Naturschutzgebiet und Waldreservat dienen, hat sich der südliche Abschnitt als Naherholungsgebiet, Badestrand und Naturfreibad etabliert. Ob Bootsfahrten, Entspannen auf der Wiese, Wassersport oder Radfahren und Wandern – der Fichtelsee lohnt ganzjährig einen Besuch.

Ausgezeichnete Wasserqualität mit blauer Flagge

Was den Urlaub an Seen in Bayern und Oberfranken so attraktiv macht, ist die hohe und offiziell geprüfte Wasserqualität. So erfüllen ganze 374 Badestellen an 290 Seen in Bayern und Oberfranken die europäische Badegewässer-Richtlinie, die Ihnen besten hygienischen Badespaß garantiert.

Dafür steht auch, dass in der Region Oberfranken Seen wie der Ebenfelder See, der Ostsee und der Rudurfsee mit der Blauen Flagge ausgezeichnet wurden. Die Blaue Flagge dient als international anerkanntes Gütesiegel und bestätigt eine regelmäßig überwachte und zertifizierte Wasserqualität.

So funktioniert Urlaub am See mit einem Auto-Abo

Die Reise in die Seenlandschaft kann mit der Auto-Flatrate ganz einfach sein. Um ein Auto-Abo abzuschließen, braucht es weder viel Zeit noch viel Geld. Sie sparen sich die hohen Anschaffungskosten, müssen sich nicht langfristig an ein Auto binden und auch keine Reparaturkosten oder Wertverlust befürchten.

Das funktioniert wie folgt:

Schritt 1: Sie suchen sich einen passenden Anbieter aus und wählen aus einer breiten Palette an aktuellen Neuwagen, Gebrauchtwagen oder E-Autos. Dazu zählen sowohl Kleinwagen als auch familienfreundliche Kombis, SUVs und Vans. Der Abschluss eines Abos erfolgt direkt online, ohne Behördengänge und Bürokratie.

Schritt 2: Sie wählen eine geeignete Mindestlaufzeit. Diese reicht in der Regel von einem Monat bis hin zu sechs oder zwölf Monaten. Sie wählen zusätzlich die passende All-Inclusive Pauschale aus. Diese enthält als monatliche Flatrate bereits alle Kosten, abgesehen von Benzin oder Strom.

Schritt 3: Im Gegensatz zum Leasing lässt sich ein Auto-Abo je nach Anbieter monatlich oder gegen einen geringen Aufpreis vorzeitig kündigen. Möchten Sie das Abo verlängern, können Sie das gewählte Automodell weiterbenutzen oder gegen ein neues austauschen. Wollten Sie schon immer bestimmte Fahrzeugmodelle testen oder ein E-Auto fahren, dann ist das die optimale Gelegenheit.

Unser Tipp: Entdecken Sie die Seen bei einem Roadtrip mit dem Flatrate-Auto, beispielsweise auf der großen 7-Seen-Tour.