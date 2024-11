Spielzeugmuseum Neustadt lädt zum Weihnachtstheater

Am Samstag, 14. Dezember, ist um 14 Uhr und um 15.30 Uhr das beliebte Korbtheater im Spielzeugmuseum Neustadt bei Coburg zu Gast. An diesem Nachmittag begeistert Alfred Büttner sein kleines und großes Publikum mit dem Stück „Marlo und das Weihnachtsgeschenk“. Präsentiert wird die Geschichte in einem überdimensionalen Korb aus Weidengeflecht, daher der Name Korbtheater.

Der Maulwurf Marlo freut sich schon riesig auf die Geschenke, die er zu Weihnachten bekommt. Als es soweit ist, bekommt er von seiner besten Freundin Isabelle einen Fußball geschenkt, mit dem sie beide ziemlich viel Spaß haben. Er bekommt aber auch noch ein anders Geschenk, einen M G K I (mechanisch gesteuerter Kratzigel). Er ist von der Technik so fasziniert, dass ihm Isabelle völlig unwichtig wird. Diese Maschine schenkt ihm zwar viel Freude, gibt aber seinem Leben eine ganz andere Richtung. Aber da ist ja zum Glück seine beste Freundin Isabelle.

Marlo und das Weihnachtsgeschenk zeigt: Das sich Gefühle und Freundschaft niemals durch materielle Dinge ersetzen lassen. Der Zeigefinger ist hierbei keinesfalls erhoben; vielmehr weist er Kindern die Richtung eines maßvollen Umgangs mit der Technik, der Kinder täglich ausgesetzt sind. Aber vor allem trübt die Geschichte nicht die Vorfreude auf das Weihnachtsfest – ganz im Gegenteil!

Spieldauer: ca. 45 Minuten | für Kinder ab 3 Jahren

Das Museumscafé hat an diesem Tag geöffnet.

Kosten: 9,50 Euro pro Person (Ticketvorverkauf) | freie Platzwahl

Ticketkauf unter 09568-5600 bzw. info@spielzeugmuseum-neustadt.de