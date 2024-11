RathausReport der Stadt Erlangen vom 22. November 2024

Frühere Stadträtin Graichen feiert 85. Geburtstag

Die frühere Stadträtin Heidi Graichen feiert am Sonntag, 24. November, ihren 85. Geburtstag. Glückwünsche gab es für die CSU-Politikerin auch von Oberbürgermeister Florian Janik. Die in Aussig (heute Tschechien) geborene Pädagogin kam über München 1961 in die Hugenottenstadt. Hier arbeitete sie als Lehrerin an der Grundschule Tennenlohe, später wurde sie Konrektorin an der Adalbert-Stifter-Schule.

Von 1996 bis 2011 gehörte sie dem Stadtrat an. Graichen gestaltete die Erlanger Bildungsoffensive maßgeblich mit und engagierte sich auch bei der Integration von Kindern und Müttern mit Migrationshintergrund.

Falk wird neue Leiterin des Liegenschaftsamtes

Der Erlanger Stadtrat hat Silke Falk zur neuen Leiterin des Liegenschaftsamtes bestellt. Die 55-Jährige übernimmt zum 1. Dezember die Amtsleitung von Birgit Auer, die nach 40 Dienstjahren bei der Stadt in den Ruhestand geht.

Nach ihrem Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH) begann die in Plauen geborene Falk ihre berufliche Laufbahn des gehobenen Dienstes bei der Bundeswehr. Seit 2015 ist sie bei der Stadt Erlangen tätig. Angefangen als Sachbearbeiterin der Objektverwaltung im Amt für Gebäudemanagement, übernahm sie dort 2017 die Sachgebietsleitung für den Bereich Finanzwesen, Objektverwaltung und allgemeine Verwaltung und anschließend 2021 die Abteilungsleitung für das kaufmännische Gebäudemanagement. Im Dezember 2022 folgte der Wechsel ins Liegenschaftsamt, wo sie seither und bis Ende November die Abteilung Grundstücksverkehr leitet.

Das Liegenschaftsamt mit derzeit rund 30 Mitarbeitenden besteht aus den Abteilungen Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung und Wohnungsbauförderung sowie Märkte und Kirchweihen. Zu den Zuständigkeiten gehören unter anderem der An- und Verkauf von Grundstücken sowie von Gebäuden, die Bestellung von Erbbaurechten, die Ausübung von Vorkaufsrechten oder der Abschluss und die Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen über unbebaute Grundstücke. In den letzten Jahren sind außerdem weitere Aufgaben wie die Wohnungsbauförderung sowie die Organisation und Durchführung von Märkten und Kirchweihen – insbesondere der Bergkirchweih – dazugekommen.

Zwei Sitzungen: HFPA befasst sich mit Haushalt und Förderverträgen

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses (HFPA) am Mittwoch, 27. November, geht es ab 16:15 Uhr unter anderem um den Haushalt 2025. Die Sitzung wird eine Woche später, am Mittwoch, 4. Dezember (gleiche Uhrzeit), fortgesetzt.

Weitere Punkte der Tagesordnung sind die Förderverträge mit #makeyourtownqueer e. V. und dem Gemeinnützigen Theater- und Konzertverein, Wortanträge rund um den Haushalt für das kommende Jahr und der Stellenplan 2025.

Weitere Informationen zu Ausschüssen und Gremien gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

Stadt informiert über Änderungen bei Erweiterung am Uni-Südgelände-Ost

Zur Änderung des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans Nr. 467 – Erweiterung Uni-Südgelände Ost – informiert die Stadt Erlangen bei einer Veranstaltung am Dienstag, 26. November, um 18:00 Uhr. Im Hörsaal H19 (Hörsaalgebäude Uni-Südgelände, Cauerstraße 5 a) stellen das Amt für Stadtentwicklung und Mobilität, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) sowie das Staatliche Bauamt Erlangen-Nürnberg den aktuellen Planungsstand vor und stehen für Fragen zur Verfügung.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 467 – Erweiterung Uni-Südgelände Ost – wird die Stärkung und Weiterentwicklung des Universitätsstandortes verfolgt. In den vorangegangenen Jahren hat die FAU mit der ‚Masterplanung Südgelände‘ ein Entwicklungskonzept für das gesamte Uni-Südgelände erarbeiten lassen. Diese Masterplanung wurde 2022 im Stadtrat vorgestellt und beschlossen. Neben der Verdichtung des bereits bebauten Geländes sind dringend zusätzliche Erweiterungsflächen notwendig. Mit der Schaffung von neuem Baurecht durch den Bebauungsplan soll eine städtebaulich geordnete Erweiterung der Technischen Fakultät ermöglicht werden. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Labore (u.a. Hochleistungslabore, sog. ‚heavy duty labs‘), Werkstätten, Forschungsinstitute, Büros o.ä. vorgesehen. Im südlichen Teil des Bebauungsplans soll das Nordbayerische Hochleistungsrechenzentrum einschließlich eines Verwaltungsgebäudes sowie einer Übergabestation der Erlanger Stadtwerke für die Nutzung der Abwärme des Rechenzentrums entstehen.

Jugendparlament lädt zu Jungbürgerversammlung

Zu seiner diesjährigen Jungbürgerversammlung lädt das Jugendparlament am Freitag, 29. November, in den Jugendclub Omega (Michael-Vogel-Straße 1 g) alle Erlanger Jugendlichen ein. Beginn ist um 18:00 Uhr. Mit dabei sein wird Oberbürgermeister Florian Janik.

Unter der Leitung von Helena Neubert, der ersten Vorsitzenden des Jugendparlaments, können Jugendliche ihre Anregungen und Wünsche in Gesprächen einbringen und dem Oberbürgermeister und dem Jugendparlament vortragen. Im Anschluss gibt es ein lockeres Beisammensein mit Musik von DJ Valy/DJ Marky.

Informationen rund um das Jugendparlament gibt es im Internet unter www.erlangen.de/jugendparlament.

Standesamt am Donnerstag geschlossen

Die Abteilung Personenstandswesen des Standesamtes (Rathaus, 3. OG) ist am Donnerstag, 28. November, ganztägig geschlossen. Der Grund ist eine Fortbildungsveranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An diesem Tag gibt es auch keine telefonische Erreichbarkeit.

Die Friedhofsverwaltung inklusive Abteilung Bestattungswesen (Michael-Vogel-Straße 4) sind hiervon nicht betroffen.

Sperrungen in der Gedeler- und Richterstraße dauern länger

Die Sperrungen in der Gedeler- und der Richterstraße verlängern sich bis Freitag, 20. Dezember. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit. Dort finden Tiefbauarbeiten der Erlanger Stadtwerke statt.

Bierweg noch bis Montagfrüh gesperrt

Der Bierweg (Rad- und Wirtschaftsweg bei Frauenaurach) muss im Zuge des Neubaus der Aurachtalbrücke noch bis Montag, 25. November, ca. 6:00 Uhr, gesperrt werden. Die Verlängerung der Sperrung teilte die A3 Nordbayern GmbH und Co. KG mit.

Schuberthstraße noch bis 6. Dezember gesperrt

Die Arbeiten an der Fernwärmeleitung in der Schuberthstraße verzögern sich, sie ist deshalb noch bis Freitag, 6. Dezember, gesperrt. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit.

Letzter Bauabschnitt in der „Housing Area“

Im Rahmen der Straßenbauarbeiten in der „Housing Area“ befinden sich die Straßenbauarbeiten in der Johann-Kalb-Straße jetzt im letzten Abschnitt. Er soll bis Montag, 23. Dezember, abgeschlossen sein. Betroffen ist der östliche Teil ab der Schenkstraße. Anliegerinnen und Anlieger können die Baustelle provisorisch passieren.

Autobahn-Baustelle: Herzogenauracher Straße länger gesperrt

Die Herzogenauracher Straße bei Frauenaurach ist auf Höhe der Aurachtalbrücke noch bis Donnerstag, 28. November, gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, dauern die Abbrucharbeiten für einen Teil der Autobahnbrücke länger. Die Umleitung über die Pappenheimer, Sylvania- und Niederndorfer Straße ist ausgeschildert.

Niederndorfer Straße und Anschlussstelle Frauenaurach gesperrt

Die Niederndorfer Straße samt der Autobahnausfahrt Erlangen-Frauenaurach (Fahrtrichtung Würzburg) sind von Freitag, 29. November (18:00 Uhr), bis Montag, 2. Dezember (5:00 Uhr), gesperrt. Der Grund sind die aktuellen Autobahn-Ausbauarbeiten.

Verkehrsteilnehmer, die auf der Niederndorfer Straße aus Herzogenaurach kommend nach Erlangen fahren oder in Fahrtrichtung Würzburg auf die Autobahn auffahren wollen, werden zunächst über die Autobahn in Richtung Nürnberg zum Autobahnkreuz Fürth-Erlangen und von dort in Richtung Würzburg geleitet. Die Auffahrt auf die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ist möglich.

Verkehrsteilnehmer, die auf der Niederndorfer Straße aus Erlangen kommend nach Herzogenaurach fahren oder in Fahrtrichtung Nürnberg auf die Autobahn auffahren wollen, werden über die Autobahn in Richtung Würzburg und die Anschlussstelle Erlangen-West umgeleitet. Die Auffahrt auf die A3 in Fahrtrichtung Würzburg ist möglich.

Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn aus Richtung Nürnberg kommend in Richtung Herzogenaurach von der Autobahn abfahren wollen, werden über die Anschlussstelle Erlangen-West umgeleitet. Die Ausfahrt in Richtung Erlangen ist möglich.

Wer auf der Autobahn aus Richtung Würzburg kommend mit Fahrtziel Erlangen abfahren möchte, wird über die Bedarfsumleitung U21 umgeleitet. Die Ausfahrt in Richtung Herzogenaurach ist möglich.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.a3-nordbayern.de.