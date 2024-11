Pottensteiner Winterzauber am ersten Adventswochenende

Historische Altstadt im weihnachtlichen Flair

Der diesjährige „Pottensteiner Winterzauber“ findet am Samstag, 30. November von 15 Uhr bis 19 Uhr und Sonntag, 1. Dezember von 13 Uhr bis 19 Uhr im Bereich in der Hauptstraße und am Bürgerhaus statt. Die Altstadt wird an diesen Tagen zur Fußgängerzone.

Bereits am Freitag vor dem ersten Advent (29. November) wird der Kurpark zur „Freiluft-Christbaumkulisse“ umfunktioniert. Die Schulklassen der Pottensteiner Schule sowie die Kindergärten aus Pottenstein, Elbersberg, Kirchenbirkig und Hohenmirsberg schmücken jeweils IHREN Baum mit fantasievollem Weihnachtsschmuck. Der „Christbaumpark“ ist nicht nur zum Winterzauber, sondern bis zum 10. Januar zu bewundern.

Die Pottensteiner Altstadt bildet die Kulisse für in diesem Jahr 31 Stände, die von Geschenkartikeln über handgefertigte Holzdeko, Honig, Naturseifen aus Pflanzenölen, Selbstgemachtes aus der Nähstube, Weihnachtsdeko, Kränze, Gewürze, handgemachte Baby-und Kinderkleidung, Parfüm, Holzbrettchen Lasercut, Flower Loops, sandgestrahlte Deko, Glasprodukte, Töpferware, elektrische Duftlampen, Schmuck aus Murano Glas und Silber, Christbaumschmuck, Kerzen, Plätzchen, Bruchschokolade und mehr anbieten.

Was wäre ein Winterzauber ohne Essen und Trinken? An den Ständen gibt es heiße und kalte Getränke mit und ohne Alkohol, auch ein Aperol-Truck wird vor Ort sein. Es gibt Mutzbraten-Semmeln mit und ohne Sauerkraut, Flammkuchen, Pizza, Kässpatzen, Lachs- und Fischbrötchen, Bratwürste, Döner, blaue Zipfel, geräucherter Limburger, geräuchertes Fleisch, Wurstkonserven, griechische und andere Leckereien.

Geöffnet hat an diesen beiden Tagen auch das „Elisabeth-Lädla“, der Antik-Laden „Open Art“, der „Höhlenbär“, der „Pottensteiner Weihnachtsladen“, die Bäckerei / Café Frosch, die Bäckerei / Café Wirth, die „Paletti Eismanufaktur“, das Kurcafé Hotel Schwan, die Kellerschänke, die Pizzeria „Bei Sepe“, der Imbiss / Pizzeria „Angelo und Salvo“, das Gasthaus Haberberger im Mariental, das Restaurant Moena und die Sportgaststätte „Zum Griechen“ am Sportzentrum.

Das beliebte Kinderkarussell wird ebenfalls am Ende der Hauptstraße seine Runden drehen, im Weihnachtspostamt im Tourismusbüro/Rathaus können Kinder auch ihre Wunschzettel ans Christkind oder an den Weihnachtsmann schreiben.

Eröffnet wird das weihnachtliche Wochenende am Samstag um 15 Uhr von Bürgermeister Christian Weber, musikalisch umrahmt von den „Zünftig Böhmischen“ auf der Bühne am Marktplatz.

An beiden Tagen werden vom Rikscha-Team des Elisabeth-Verein Pottenstein e.V. Rikscha-Fahrten durchs romantische Felsenstädtchen angeboten. Es gibt auch wieder eine Weihnachtspäckchenverlosung im Pfarrheim, bei der jedes Los gewinnt. Attraktive Fotopunkte sind im Kurpark ein historischer Holzschlitten sowie am Tourismusbüro Engelsflügel mit weihnachtlichem Gruß aus dem Felsenstädtchen. Das Weihnachtspostamt im Tourismusbüro hat ebenfalls an beiden Tagen zu den Winterzauberzeiten geöffnet.

Das Programm am Samstag:

Um 15 Uhr Eröffnung am Marktplatz durch den Bürgermeister, musikalisch umrahmt von den „Zünftig Böhmischen“. Von 15 Uhr bis 19 Uhr verteilen Nikolaus und sein Engel Süßigkeiten und kleine Geschenke im Altstadtbereich. Ein Eisskulpturen-Schnitzer vor dem Elisabethbrunnen am Marktplatz wird erstmalig in diesem Jahr in dieser Zeit den Markt bereichern. Von 15 Uhr bis 19 Uhr gibt es ein Adventscafé im Café-Bistro vom Hotel Schwan mit hausgemachten Kuchen und Weihnachtsgebäck. Um 16 Uhr beginnt in der Stadtpfarrkirche St.Bartholomäus der Gottesdienst mit Segnung der Adventskränze.

Das Programm am Sonntag:

Ab 14 Uhr spielt die Oberailsfelder Blasmusik am Marktplatz auf. Um 15 Uhr gibt es erstmalig eine Kinder – Kirchenführung in der Stadtpfarrkirche, besonders geeignet für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Ebenfalls um 15 Uhr beginnt die Fackelwanderung (Länge ca. 8 km) rund um das winterliche Felsenstädtchen. Auch am Sonntag hat das Advents Café im Café-Bistro vom Hotel Schwan geöffnet. Ab 16 Uhr gibt es ein Konzert mit Sax´n Die am Marktplatz. Ab 18 Uhr spielt die Trachtenkapelle Hohenmirsberg auf.

Bis 19 Uhr haben die Besucher an beiden Tagen die Möglichkeit, an den Ständen nach besonderen Weihnachtsgeschenken und -dekorationen zu stöbern und den Winterzauber bei Glühwein und leckerem Essen ausklingen zu lassen.

Der aktuelle „Winterzauber-Flyer“ liegt im Tourismusbüro und in den Geschäften vor Ort auf und ist auch im Internet unter www.pottenstein.de abrufbar.