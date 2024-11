Polizeibericht Hochfranken vom 23.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Mit Promille am Steuer

Am Freitag, gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Coburg in der Rodacher Straße einen Pkw der Marke Jaguar. In der Atemluft des 46-jährigen Fahrzeugführers konnten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholvortest erbrachte einen Wert von 0,72 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro.

Nach Ladendiebstahl gefälschten Ausweis vorgezeigt

Am frühen Freitagabend ereignete sich in einem Verbrauchermarkt im Kanonenweg ein Ladendiebstahl. Hierbei entwendete ein 37-Jähriger aus Moldau Lebensmittel im Wert von knapp 20,- Euro. Gegenüber Beamten der Polizeiinspektion Coburg wies sich der Täter zunächst mit einem rumänischen Personaldokument aus. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung mussten die Beamten feststellen, dass das Dokument Fälschungsmerkmale aufwies. Die rechtmäßigen Personalien konnten schließlich noch vor Ort geklärt werden. Nach der Anzeigenaufnahme wollte der erheblich alkoholisierte Mann mit seinem Fahrrad nach Hause fahren. Die Beamten verhinderten die Fahrt, indem sie sein Fahrrad versperrten. Der Beschuldigte muss sich u.a. wegen Ladendiebstahl und Urkundenfälschung verantworten.

Polizeiinspektion Kronach

Widerrechtlich Spenden gesammelt

Steinberg: Am Freitag gegen 14:45 Uhr hielten sie zwei ca. 30 Jahre alte südländisch aussehende Personen in und an einem Verbrauchermarkt im Weißanger in Steinberg auf und gaben an Spenden für ein Wohnheim für Gehörlose und Taubstumme zu sammeln. Als die Personen von einer Zeugin auf die Sammlung angesprochen wurden, ergriffen diese die Flucht.

Der Polizei liegen keine Erkenntnisse für eine berechtigte Spendensammlung vor, weswegen von einem Betrug ausgegangen wird. Aktuell ist ein Geschädigter bekannt, welcher den Betrügern Bargeld übergab. Dieser gab seinerseits an, dass mindestens zwei weitere, namentlich nicht bekannte Personen, Geld an die Täter übergaben. Geschädigte und Zeugen, welche weitere Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kronach in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Kronach: Zwischen dem 17.11. und 22.11.2024 wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein rotes VW Golf Cabrio, welches in der Schwedenstraße auf Höhe der Hausnummer 14 am Fahrbahnrand geparkt stand angefahren. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeugheck beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher liegen aktuell nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach entgegen.

Kulmbach / Polizeipräsidium Oberfranken

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei bittet um Zeugenhinweise

KULMBACH. Am Freitagabend drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Weiher ein. Nun sucht die Kripo Bayreuth Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Freitag im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 22.30 Uhr, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer am Freitag im Stadtteil Weiher, Zum Weiherbach, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.