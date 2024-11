Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 23.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Nachmittag des 22.11. konnten zwei Diebe in einem Bekleidungsgeschäft am Maximiliansplatz bei einem Diebstahl beobachtet werden. Einer der beiden, ein 19-jähriger Mann, nahm diverse Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine. Einen Teil der Ware versteckte er in seinem mitgeführten Rucksack. Eine Jacke zog er direkt an und wollte dann den Laden verlassen. Insgesamt hatte er Ware im Wert von rund 420 EUR bei sich. Der zweite, ein 33-Jähriger zog sich ebenfalls eine Jacke im Wert von rund 160 EUR an und wollte den Laden ebenfalls einfach verlassen. Beide Täter wurden bei ihrer Tat allerdings durch den Ladendetektiv beobachtet. Dieser verfolgte die beiden Diebe und verständigte die Polizei. Beide erwartet nun ein Verfahren wegen Ladendiebstahl.

Sonstiges

BAMBERG. Am Freitagabend wurde ein 22-Jähriger Pkw-Fahrer durch eine Zivilstreife der PI Bamberg-Stadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Auf Nachfrage gab er außerdem an vor ein paar Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Der junge Mann musste daraufhin seinen Pkw abstellen und die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens unter Cannabiseinwirkung.

BAMBERG. Am frühen Samstagmorgen wurde die Bamberger Polizei aufgrund einer Streitigkeit zwischen Expartnern zum Kunigundendamm in Bamberg gerufen. Bei einer der Streitparteien handelte es sich um einen 47-jährigen Bamberger. Dieser war zu dem Streit mit seinem Pkw gekommen. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung war bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,92 Promille. Er musste die Beamten somit zur Blutentnahme begleiten. Außerdem fanden die eingesetzten Beamten noch heraus, dass gegen den Herrn ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin in die örtlich zuständige JVA gebracht.

BAMBERG. Am 23.11.24, gegen 03:00 Uhr, beobachtete eine Streife der PI Bamberg-Stadt im Bereich Lange Straße in Bamberg eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als einer der Beiden die Streife erblickte versuchte dieser zu Fuß zu flüchten. Dieser Fluchtversuch konnte unterbunden werden und der 26-Jährige wurde durch die Beamten festgenommen. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung konnte herausgefunden werden, dass der Mann eines Lokals in der Langen Straße verwiesen wurde. Da er damit nicht einverstanden war, versuchte er zuerst dem Lokalbetreiber eine Kopfnuss zu geben. Als dieser der Kopfnuss ausweichen konnte, nahm der Beschuldigte schließlich seine mitgeführten Schlüssel zwischen seine Finger und versuchte abermals den Lokalbetreiber mit diesen zu schlagen. Der junge Mann wird nun einem Haftrichter wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung vorgeführt.

Polizeiinspektion BAMBERG-LAND

Diebstähle

HALLSTADT: Am Freitagnachmittag rannten in der Biegenhofstraße zwei männliche Personen beim Erblicken eines Streifenwagens weg. Einer der beiden, ein 23-jähriger Marokkaner, konnte nach kurzer Flucht eingeholt werden. Er führte in seinem Koffer neuwertige Bekleidung im Wert von über 200,- Euro mit, welche er kurz zuvor in einem Geschäft gestohlen hatte. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Verkehrsunfallfluchten

ALTENDORF/STEGAURACH: Zwei Unfallfluchten wurden im Laufe des Freitags angezeigt. In Altendorf beschädigte ein unbekannter Lkw gegen 06.00 Uhr bei einem Wendemanöver in der Schulstraße einen Betonpfeiler eines Anwesens und richtete einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Bereits am Donnerstag wurde zwischen 15 und 19.30 Uhr ein im Elsterweg in Stegaurach geparkter Ford Focus im Heckbereich angefahren, wodurch ein Fremdschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand. Wer kann Hinweise auf die Flüchtigen geben?

Sonstiges

OBERHAID: Am Freitagnachmittag wurde ein Transporterfahrer im Ortsbereich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil die Beamten bei dem 58-Jährigen einen Alkoholwert von 0,86 Promille feststellten, untersagten sie ihm die Weiterfahrt. Die Folge ist nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und ein Fahrverbot.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Betrunken unterwegs

Bindlach/Haselhof Nach einem zunächst als Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden mitgeteilten Unfall, bei dem ein Fahrzeug von der Straße abkam und einen angrenzenden Weidezaun durchbrach, stellten die aufnehmenden Beamten vor Ort einen anderen zugrunde liegenden Sachverhalt fest. Die junge Fahrzeuglenkerin war wohl auf Grund des Konsums von Alkohol nicht mehr in der Lage ihr Fahrzeug sicher zu führen und kam von der Straße ab. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der sich mit im Fahrzeug befindliche Beifahrer das fahrzeug nach dem Unfall aus dem Straßengraben fuhr und unweit der Unfallstelle abstellte. Es konnte auch beim Beifahrer Alkohlgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,16 Promille. Die beiden Fahrzeuglenker müssen sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bzw.Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Wintereinbruch – mehrere Glätteunfälle im Bereich

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22-23.11.2024, kam es rund um Ebermannstadt zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse.

Im Bereich Leutenbach rutschte ein 31-Jähriger in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug von der Straße in die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro an seinem Fahrzeug.

Bei Obertrubach kam eine 26-Jährige ebenfalls in einer Kurve von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Hier entstand ein Sachschaden von rund 5.100 Euro.

Auch im Bereich Kirchehrenbach kam es zu einem Verkehrsunfall. Die 59-jährige Fahrzeugführerin kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei geriet ihr Fahrzeug in den Graben, wo es sich überschlug. Die Dame blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen war in allen drei Fällen die den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich.

Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet daher alle Verkehrsteilnehmer, bei den aktuellen Witterungsverhältnissen besonders vorausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Forchheim. Vom 21.11.2024, 12:15 Uhr bis zum 22.11.2024, 07:30 Uhr, kam es in der Schützenstraße 9 in Forchheim zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr einen dort geparkten roten Nissan Micra an. Dabei wurde die hintere Stoßstange fast komplett abgerissen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer flüchtete vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500,00€. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090- entgegen.

Diebstähle

Forchheim. Am Fahrradständer der Montessori-Schule in der Egloffsteinstraße 33 in Forchheim wurde ein E-Bike, Pedelec, Marke Conway, am 21.11.2024 in der Zeit von 08:10 Uhr bis 13:10 Uhr entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Der Wert des Fahrrads beträgt ca. 5000,00€. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090- entgegen.

Sonstiges

Forchheim. Im Hinterhof eines Restaurants in der Bayreuhter Straße 3 kam es zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Heckscheibe eines Ford Tourneo ein. Tatzeit war vom 21.11.2024, 22:30 Uhr bis 22.11.2024, 10:30 Uhr. Der Schaden wird auf 300,00€ geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090- entgegen.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Aggressiever Saunagast

Ein 37jähriger Ukrainer fiel in der Obermaintherme derart negativ auf, dass sich das Personal nicht anders zu helfen wußte und die Polizei rief. Bei Eintreffen der Beamten der Station Bad Staffelstein un der PI Lichtenfels, verhielt sich der Mann gegenüber den Badegästen, Angestellten und Polizeibeamten weiterhin sehr aufbrausend, aggressiv und bedrohte diese massiv. Da er der Anweisung, das Thermalbad, zu verlassen ebenfalls nicht folgte und sich lautstark zur Wehr setzte, wurden ihm die Handfesseln angelegt und er von der Polizei mittels Zwang aus der Einrichtung gebracht. Da er sich nicht beruhigte und stark unter dem Einfluss von Alkohol stand und vermutlich auch Drogen konsumiert hatte, wurde eine Rettungswagenbesatzung hinzugezogen.

Da aufgrund des Verhaltens der Person von einer Fremdgefährdung auszugehen war, war eine Unterbringung und weitere Behandlung im Bezirksklinikum Kutzenberg unumgänglich.

Bei Verkehrsunfall – Diebstahl geklärt

In Brandenburg verunfallte im Zuständigkeitsgebiet der VPI Bernau ein Transporter mit drei aufgeladenen Quads. Da die Fahrzeuge alle ordnungsgemäß zugelassen waren und der verunglückte, 22jährige, polnische, Fahrer keinerlei Fahrzeugpapiere oder Kaufverträge vorlegen konnte, wurden in den jeweiligen Zulassungsbereichen der Quads weitere Überprüfungen vorgenommen.

Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrzeughalter ihre Vehikels in die Kfz-Werkstatt Dietz nach Lichtenfels gebracht hatten. Vom Inhaber des Betriebs konnte festgestellt werden, dass der Zaun durchtrennt wurde und die auf dem Gelände stehenden Fahrzeuge entwendet wurden, zusätzlich wurden noch zwei Pedelecs vom Firmenhof gestohlen.

Der Entwendungsschaden liegt bei ca. 15000 EUR. Weitere Ermittlungen werden vom zuständigen Kommissariat der KPI Coburg in Verbindung mit der zuständigen Dienststelle in Brandenburg übernommen.