Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 23.11.2024

Polizeiinspektionen Erlangen-Stadt und Höchstadt a.d. Aisch

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Eckental – Am Freitagabend fuhr eine 41-jährige Frau aus Eschenbach mit ihrem Pkw auf der Eschenauer Hauptstraße in Richtung Gräfenberg. An der Kreuzung zur Laufer Straße ging sie irrtümlicherweise davon aus, dass die Ampel für sie Grünlicht zeigte und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 67-jährigen aus Schnaittach, der bei, für ihn zeigendem Grünlicht, von der Laufer Straße nach links in die Eschenauer Straße einbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die FFW Eschenau übernahm vor Ort die Absicherung der Unfallstelle und die Verkehrsregelung.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Weisendorf – Zwischen dem 21.11.24 – 22.11.24 wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Bei diesem wurde die Verriegelung durch einen Schweißbrenner geöffnet. Die Geldkassette, sowie Zigaretten wurden daraus entwendet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.