Neugründung eines Gymnasiums in Hirschaid im Fokus

Der Kreistag empfiehlt dem Zweckverband Gymnasien, einen Antrag auf Neugründung eines Gymnasiums in Hirschaid zu stellen

Der Kreistag zu Bamberg empfiehlt dem Zweckverband Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg Hirschaid als Standort für ein mögliches neues Gymnasium im Landkreis. Das hat das Gremium unter Vorsitz von Landrat Johann Kalb am Mittwochnachmittag einstimmig beschlossen.

Die Entscheidung trifft der Zweckverband Gymnasien am 28. November. Ausgangspunkte für diese Weichenstellung sind eine Grundlagenuntersuchung zur Entwicklung der Zahl der Gymnasiasten, die von aktuell 5.600 auf rund 7000 im Jahr 2031 ansteigen soll sowie ein Standortgutachten des Zweckverbandes Gymnasien.

Fasst der Zweckverband Gymnasien am 28. November 2024 den Beschluss, einen Antrag auf Neugründung eines Gymnasiums in Hirschaid zu stellen, dann beginnt das Prüfverfahren des Ministerialbeauftragten für Gymnasien in Oberfranken, Martin Rohde. Er wird sich in dem Prüfverfahren mit drei Kernthemen befassen:

Wie entwickeln sich die Schülerzahlen? Können die Schülerinnen und Schüler an bisherigen Gymnasien unterrichtet werden? Würde die Neugründung eines Gymnasiums eine bestehende Einrichtung in ihrem Bestand gefährden.

Der Ministerialbeauftragte rechnet mit einem Zeitbedarf von sechs bis 12 Monaten für sein Gutachten. Dieses wird zunächst dem Kultusministerium und dann dem Finanzministerium vorgelegt.