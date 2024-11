Kneipensingen für Alle in Bamberg

In der Reihe „Kneipensingen für Alle“ findet am Donnerstag, 06.02.2025, 19:30 Uhr, in der Kulturfabrik KUFA wieder das Kneipensingen mit David Saam und Res Richter statt. Alleine Vorsingen ist doof. In der Gruppe gemeinsam Singen aber macht glücklich und sehr froh.

Beim Wirtshaussingen mit David Saam und Res Richter dürfen alle miteinander ohne Rücksicht auf Verluste oder falsche Töne schmettern. Die Freude am Singen zählt! Gesungen wird, was Spaß macht, und das nicht zu Plastikmusik aus der Konserve, sondern zu Livemusik von echten Musikern. David Saam und Res Richter von der Gruppe „Boxgalopp“ bringen die schönsten Mitsinghits aus dem 19., 20. und 21. Jahrhundert mit.

Die meisten der Songs sind wohlbekannt und stammen aus den Bereichen Pop und Rock. Aber auch ein paar besondere Perlen bereiten die beiden Musiküsse vor. Und noch eine frohe Botschaft: Die Texte muss keiner auswendig kennen, die werden natürlich serviert.

Kommt und lasst uns trällern!

Karten im Vorverkauf gibt es unter www.bvd-ticket.de.Infos gibt es auch auf www.kufa-bamberg.de.