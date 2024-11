Klassik trifft Pop – Christmas Symphony am 15. Dezember in Bamberg

Klassik trifft auf Popmusik, Orchester und Band

Worship Symphony arrangieren Weihnachtslieder völlig neu – nach Konzerten in Stuttgart, Augsburg und Nürnberg kommt das Team der Worship Symphony nun auch nach Bamberg. Die Christmas Symphony findet am 15. Dezember 2024 in der Brose-Arena in Bamberg statt (19 Uhr). Rund 80 Musiker, Sänger und tolle Solisten stehen auf der Bühne. „Bei uns spielen Geige und E-Gitarre zusammen. Die Besucher erwartet ein Feuerwerk der Musik in Kombination von unterschiedlichsten Stilen“, sagt Friedemann Meussling, Dirigent und Leiter der Worship Symphony.

Gespielt und gesungen werden Stücke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel genauso wie von aktuellen christlichen Künstlern. „Junge Leute kommen zum ersten Mal mit der Musik von Bach in Berührung und sind tief bewegt. Großeltern feiern gemeinsam mit ihren Enkeln Hip Hop. In einer Gesellschaft, die immer mehr polarisiert, ist es umso wichtiger, gemeinsame besondere Momente zu schaffen. Hier setzen wir mit unseren Konzerten an“, sagt Meussling.

„Auch die Künstler kommen generations- und konfessionsübergreifend zusammen, um gemeinsam Lieder zu spielen und zu singen“, sagt der Dirigent. In diesem Jahr sind Anja Lehmann, Déborah Rosenkranz, Joana Obeng, Isaiah Awonaike, Naomi van Dooren, Theodora Frey und Jonathan Paulsen als Solisten mit dabei.

Mehr Informationen und Tickets gibt es im Internet: https://worshipsymphony.com

