Großer Anklang bei der ersten Lichterprozession Hohenmirsberg

Erstmals fand in der Pfarrei Hohenmirsberg der Beschluss der Ewigen Anbetung mit einer Lichterprozession durch den Ort statt. Viele Gläubige, pfarreiansässige Vereine, zwei Bürgermeister und sieben Stadträtinnen nahmen zudem teil und freuten sich über dieses öffentliche Glaubensbekenntnis. Der Tag der Ewigen Anbetung begann in diesem Jahr um 8 Uhr mit dem Aussetzungsamt. Anschließend fanden die verschiedenen Betstunden und das Hochamt statt. Den Höhepunkt bildete in diesem Jahr die erste feierliche Lichterprozession mit Pfarrer Norbert Förster durch den Ort, welcher festlich mit den extra dafür angefertigten Kerzen geschmückt war.

Viele Gläubige nahmen mit Kerzen an der Prozession teil, um damit ihren Glauben zur Ehre Gottes zu bezeugen. Pfarrer Norbert Förster, der auch die Abschlussprozession der Ewigen Anbetung in Hohenmirsberg leitete, war von diesem Engagement sehr beeindruckt und sagte dies auch allen Teilnehmern, bevor er für alle den Segen spendete.