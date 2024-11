Für das Ehrenamt von fast vier Jahrzehnten wurde Jürgen Kraus in Forchheim geehrt

Während seiner Zeit im Berufsleben als Fahrdienstleiter am Bahnhof Forchheim, wurde er in den Personalrat gewählt. Hier war er für Dienstpläne, Arbeitsplatzgestaltung, Einstellungen und höher Gruppierungen zuständig. Schnell wurde er immer mehr in die Verantwortung genommen und er blühte auf, durch seine herzliche und doch auch konsequente Art brachte er so manchen Vorgesetzten aber auch seine Mitstreiter in Situationen, die allen dann auch gutgetan hat. Im Arbeitsleben noch gestanden, war die Inbetriebnahme des Forchheimer Stellwerkes, ein Härtefall in seinem Berufsleben, denn es gab Sozialpläne für die Fahrdienstleiter an den Umliegenden Stellwerken wie Eggolsheim, Hirschaid, Kersbach Baiersdorf und den Nebenbahnen. Doch mit seiner Erfahrung und auch da schon schlitzohrigen Seite, konnte er fast allen Helfen, damit sie einen Arbeitsplatz bekommen, ob dann in Bamberg, Erlangen oder Fürth. Mit seinen schon damals zur Seite stehenden Kollegen, die heute noch zu den Veranstaltungen der Seniorengruppe Forchheim kommen, ist er weit ins Ruhestandalter aktiv geblieben.

Mit nun 81 Jahren, will und wird er auch aus gesundheitlichen Gründen sein Ehrenamt in jüngere Hände geben. Jürgen Kraus führte die Senioren in Forchheim mit Herzblut, ihm war teils kein Weg zu weit für Besuche von Jubilaren, oder Seminaren der Gewerkschaft, kein Formular von Anträgen zu umständlich und das wichtigste waren seine Ideen, für Veranstaltungen, ob Weinfahrten, Nikolausfeiern, Busfahrten und auch Einladungen von Referenten, ob von der Kripo, Apothekern, Optikern, Stadtarchiv, uvm. Zwischen 36 -55 Teilnehmern bei den ersten Donnerstag Treffen im Monat sind die Dax und darauf war er sehr stolz die letzten Jahre. Klaus Obst Vorsitzender der Gewerkschaft Ortsverband Fürth hat Jürgen Kraus mit seinem Mitgestalter des Büros am Bahnhof Forchheim Werner Ruder dafür eingeladen zu einem gemütlichen Spätnachmittag in den Pilatushof.

Die Gäste, hörten lauschten den Ausführungen zu, denn es wurde ein Smalltalk mit Jürgen geführt, er erzählte aus seinen Jahrzehntelangen ehrenamtlichen Tätigkeiten. schmunzeln Erinnerungen schwelten auf. Du Jürgen Bedeutest uns sehr viel mit deiner gelebten Solidarität, das möchten wir heute Würdigen und Wertschätzen so ging es los, mit Bildern an die Wand geschmissen, wurde das Ganze noch weiter aufgelockert. Matthais Birkmann Geschäftsstellenleiter aus Nürnberg, der auch eine begeisternte Rede hielt und die für Finanzen zuständige Tanja Kubelke waren unter den Gästen, die auch ein Geschenk dabei hatten, dies rührte unseren Jürgen so sehr und er war sprachlos, über diesen tollen Spätnachmittag, dem man ihn und Werner Ruder schenkte, mit den geladenen Gästen. Geschenke sind in diesem hohen Alter zweitrangig meinten viele im Raum das wie und warum man solche Wertvollen Menschen, Wertschätzt und Danke ausdrückt. Jürgen und Werner, beide werden an den Seniorentreffen weiter Teilnehmen, soweit es ihre Gesundheit zulässt. Mit einem gemeinsamen Abendessen vergingen dann kurzweilige Momente das Ehrenamt ist ein wichtiges Gut in unserer Gesellschaft, so gingen wir Eisenbahner auseinander