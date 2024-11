Für 1.262 Azubis aus Oberfranken beginnen die IHK-Abschlussprüfungen

IHK-Ausbildungsprüfungen starten

Am 26. November 2024 beginnen für viele Auszubildende die IHK-Abschlussprüfungen. Insgesamt 1.262 Auszubildende legen bei der IHK für Oberfranken Bayreuth ihre Prüfungen in insgesamt 126 Berufen ab. „Um die zahlreichen aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können, sind unsere Unternehmen mehr denn je auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen, erläutert Dr. Michael Waasner, Präsident der IHK für Oberfranken Bayreuth. „Ein Ausbildungsabschluss öffnet hervorragende Chancen für einen erfolgreichen Berufsweg.

Am 26. bzw. 27. November stehen für 720 Prüflinge in 40 kaufmännischen und kaufmännisch verwandten Berufen die schriftlichen Abschlussprüfungen auf dem Programm. Dazu gehören Kaufleute für Büromanagement sowie Einzelhandels- und Bankkaufleute. Ab dem 3. Dezember folgen die Prüfungen für 542 Prüflinge in 86 gewerblich-technischen Berufen, darunter Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker.

„Eine berufliche Ausbildung ist das A und O für die Fachkräftesicherung unserer Unternehmen. Sie verbindet Theorie mit Praxis und bereitet die Auszubildenden dadurch auf Berufsleben und Berufsalltag vor, so der IHK-Präsident. Neben Fachkenntnissen vermittle die Ausbildung aber auch zusätzlich wichtige soft skills, wie Teamfähigkeit oder Zeitmanagement. „Solche Fähigkeiten sind grundsätzlich wertvoll für die Persönlichkeitsentwicklung, egal welchen beruflichen Weg man letztlich einschlägt.

Auch die gemeinsame Ausbildungskampagne aller deutschen IHKs betont die zahlreichen positiven Aspekte der beruflichen Ausbildung. Unter dem Motto „Jetzt #könnenlernen – Ausbildung macht mehr aus uns“ teilen „echte Azubis Einblicke in ihren Ausbildungsalltag und vermitteln dabei das Lebensgefühl Ausbildung. So soll das Image der beruflichen Bildung gestärkt und mehr Menschen für diesen Bildungsweg gewonnen werden.

Prüfungstermine bundesweit gleich

Nach den schriftlichen Abschlussprüfungen folgen im neuen Jahr noch mündliche und praktische Prüfungen. Über 2000 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer unterstützen die IHK bei den Prüfungen. Die schriftlichen IHK-Abschlussprüfungen finden an bundesweit einheitlichen Terminen statt. Die IHKs in Oberfranken stehen für knapp zwei Drittel aller Ausbildungsverhältnisse in der Region.