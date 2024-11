Familien-Adventskonzert für Jung und alt in Burgebrach

Unter dem Titel „Nun singet und seid froh…“ lädt am Sonntag, den 15. Dezember 2024, der Männerchor Gesangverein im Steigerwald Burgebrach e.V. herzlich zu seinem traditionellen Adventskonzert ein. Lassen Sie sich von festlichen Klängen und besinnlichen Melodien in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Beginn ist um 16:00 Uhr und findet wegen der Renovierung der Pfarrkirche in der Steigerwaldhalle in Burgebrach statt.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen und modernen Weihnachtsliedern, die von den Musikern und Chören mit viel Leidenschaft und Hingabe vorgetragen werden.

Es singen und spielen für Sie:

BlechTöne – Ensemble der Ebrachtaler Musikanten

Die Steigerwaldspatzen – Kinderchor des GV Burgebrach

Flames of Gospel – Gospelchor aus Bamberg

Klangfarben Giech – gemischter Chor des GV Giech

Liedertafel – gemischter Chor des GV Burgwindheim

Gesangverein im Steigerwald Burgebrach – Männerchor

Besucher sind herzlich eingeladen, bei ausgewählten Liedern mitzusingen und das Konzert aktiv mitzugestalten. Ihre Stimme wird das Erlebnis noch unvergesslicher machen!

Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein bei Glühwein und Weihnachtsgebäck ein. Der Eintritt zu diesem stimmungsvollen Event ist kostenlos, allerdings werden Spenden erbeten. Nutzen Sie die Gelegenheit, in geselliger Runde die Adventszeit zu genießen und sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Mit herzlichen Grüßen, der Männerchor Gesangverein im Steigerwald Burgebrach e.V.