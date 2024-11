Eröffnung der Weihnachtszeit in der Gemeinde Lisberg

Am Freitag, 29.11. werden die beiden Ortskrippen eröffnet. In Lisberg um 18 Uhr und in Trabelsdorf um 19 Uhr. Die Eröffnung wird von den Vereinen und der Bürgerschaft organisiert.

Am Sonntag, 15.12. findet der 31. Weihnachtsmarkt rund um das historische Schloss Trabelsdorf statt. Im Vorfeld können sich noch Interessierte melden, die an einem Stand weihnachtliche Basteleien, Selbstgemachtes, Plätzchen oder Glühwein verkaufen wollen. Hierauf kann gerne im Vorfeld hingewiesen werden. Für wenige Stände ist noch Platz. Hierzu sich bitte bei Frau Schuhmann-Lang melden.

Die Kontaktdaten finden Sie hier im Plakat: Weihnachtsmarkt Aufruf Lisberg