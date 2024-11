Chor „Singende Spätlese“ der Städtischen Musikschule Bamberg lädt zum Schnuppersingen ein

Seit 2022 leitet die ausgebildete Kirchenmusikerin Carolin Heckel an der Musikschule den Chor „Singende Spätlese“, der sich jede Woche am Mittwoch von 10 bis 11 Uhr zum gemeinsamen Singen in der Städtischen Musikschule, St.-Getreu-Str. 14, trifft. Gesungen werden bekannte Lieder und Chorsätze, Kanons und Volkslieder, wobei Wünsche der Sängerinnen und Sänger gerne berücksichtigt werden.

Nach dem umjubelten Auftritt beim Seniorenkonzert der Stadt Bamberg am 22. Oktober probt der Chor aktuell Advents- und Weihnachtslieder und bietet Interessierten an, für ein bis zwei Proben kostenlos zum Schnuppern zu kommen. Vorbildung ist nicht erforderlich, aber auch kein Hindernis. Nach Anmeldung erhalten die Chormitglieder ein kostenloses Busticket für die Fahrten von zuhause zur Musikschule und zurück. Wer mit dem Stadtbus der Linie 910 bis Haltestelle Klinikum Michelsberg fährt und dann den oberen beschilderten Eingang benutzt, hat barrierefreien Zugang zur Musikschule.