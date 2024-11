BUDENZAUBER und GLÜHWEINDUFT laden nach Kleingesee ein

Ein echter Geheimtipp – bereits zum neunten Mal findet am 23. und 24. November der weit und breit bekannte „Kleingeseer Adventsmarkt & Krippenausstellung“ auf dem Dorfplatz neben der Herz-Jesu-Kirche statt.

Ein adventlich dekorierter Markt, fränkische Krippen, weihnachtliche Arrangements, herzhafte und süße Speisen sowie wärmender Glühwein laden die Besucher zum Verweilen ein. Beginn ist am Samstag, 23. November um 17.00 Uhr. Eröffnet wird der Markt mit einem feierlichen Gottesdienst um 17.00 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Der Adventsmarkt und die Krippenausstellung öffnen gleichsam die Pforten. Als Highlight wird es neben dem anderen Angebot am Samstag einen heißen Aperol geben.

Am Sonntag den 24. November öffnet der Markt bereits ab 13.00 Uhr. Mehrere Fieranten laden mit ihrem breiten Angebot aus adventlichen Arrangements, Deko, Selbstgenähtem, Bastelarbeiten, Strickarbeiten, Honigprodukten, Lampen, Gestecken und Kränzen uvm. die Besucher ein, am Markt zu verweilen. In der Herz-Jesu-Kirche können Sie die verschiedenen Krippen der Krippenausstellung besichtigen. Ab 13 Uhr ist der bekannte Krippenbaumeister Karl-Heinz Exner aus Bischberg bei Bamberg Gast auf dem Kleingeseer Adventsmarkt. Der mehrfach ausgezeichnete Krippenbaumeister, der mit seinen Krippen bereits die ganze Welt bereist hat, gibt allen Interessierten Einblicke in die Kunst des Krippenbauens. Auch wird es seine bekannten Laternenkrippen und wechselnde Krippeneinsätze zu kaufen geben.

Um 14 Uhr laden die Kleingeseer Chöre zum Chorkonzert in die Herz-Jesu-Kirche ein. Mitwirkende sind neben Chorios, der MGV Kleingesee sowie Elena Kohlmann am Piano. Der Eintritt ist frei! Ab 15 Uhr stimmen die Wannbacher Dorfmusikanten am Dorfplatz musikalisch auf die Adventszeit ein.

Auch für die Genießer und Gaumenfreunde gibt es zahlreiche Spezialitäten. So gibt es neben fränkischen Rostbratwürsten wieder Plätzchen, Stollen, Lebkuchen, frische Waffeln und Schokofrüchte. Natürlich dürfen ein wärmender Glühwein, Heidelbeerglühwein oder Punsch nicht fehlen. Als besonderer Gaumenschmaus werden am Sonntag wieder pfannenfrische Langos angeboten. Auch wird in diesem Jahr den Besuchern eine selbstgemachte Gulaschsuppe angeboten.

Um 17.30 Uhr werden drei Weihnachtsbäume an die Besucher verlost. Untertags können Lose für die Weihnachtsbaumverlosung erworben werden. Die jeweils zur Verlosung weihnachtlich geschmückten echten Christbäume sind mit zahlreichen tollen Geschenken und Preisen von einheimischen Firmen geschmückt. So können Sie bei der Teilnahme an der Verlosung Ihren geschmückten Lieblingsbaum mit etwas Glück mit nach Hause nehmen.

Auf Ihr Kommen aus nah und fern freut sich die Kirchenstiftung Kleingesee. Der Erlös des Marktes ist für die Herz-Jesu-Kirche in Kleingesee bestimmt.