Brand einer Pergola in Bindlach verursacht hohen Sachschaden

BINDLACH, LKR. BAYREUTH. Am Freitagabend geriet eine an ein Einfamilienhaus angrenzende Holzpergola in der Lehenstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer verursachte einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Nun ermittelt die Kripo Bayreuth.

Gegen 18.30 Uhr entdeckten die Bewohner den Brand und alarmierten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Pergola bereits in Flammen. Die Hitzeentwicklung beschädigte nicht nur das Wohnhaus, sondern auch die Rollläden eines benachbarten Anwesens. Das Wohnhaus ist aktuell unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf über 100.000 Euro.

Die Bewohner verließen das Gebäude rechtzeitig und blieben unverletzt.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpfte die Flammen. 21 Fahrzeuge und 112 Einsatzkräfte der Ständigen Wache Bayreuth sowie der Ortswehren aus Bindlach, Weidenberg und Dressendorf waren im Einsatz. Auch das Technische Hilfswerk unterstützte vor Ort.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bayreuth untersuchen nun die Ursache des Feuers.