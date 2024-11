Baunacher Basketballer treten in Jena an

Machbare Aufgabe in Jena

Am Samstag müssen die Baunacher Basketballer bei der 3. Mannschaft von Jena antreten. Jump ist um 15 Uhr auf dem meTecno court in der Trainingshalle hinter der Sparkassenarena.

Der Neuling liegt im Moment mit einem Sieg (90:61 gegen Zwickau) und fünf Niederlagen auf dem letzten Platz und sollte bei einer konzentrierten Leistung zu bezwingen sein. Zuletzt unterlagen die Thüringer beim ungeschlagenen BBC Bayreuth mit 86:58. Dabei waren Philip Schuster (19 Punkte), Daniel Biel (12) und Esnar Silver (10) die besten Werfer bei den Jenensern, die man am Samstag unter Kontrolle bringen muss.

Bei den Young Pikes dürften diesmal dem Coachgespann Jörg Mausolf und Lucas Kolloch mehr Spieler zur Verfügung stehen, da Kooperationspartner BBC Coburg in der ProB wegen der Länderspielpause spielfrei ist. Allerdings darf man die Gastgeber nicht unterschätzen, die an einem guten Tag durchaus gefährlich sein können. Das sieht auch Coach Mausolf so, der zurecht davor warnt, leichtfertig in das Spiel zu gehen: „Wir haben weiterhin drei verletzte Spieler und die Trainingssituation ist in dieser Woche nicht optimal gewesen. Trotzdem wollen wir in Jena den ersten Auswärtssieg holen. Allerdings ist uns bewusst, wie schwer wir uns in den letzten Jahren auswärts immer getan haben.“

2. Regionalliga Nord