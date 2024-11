Aufstellungsversammlung der Grünen im Bundestagswahlkreis Hof/Wunsiedel

Pressemitteilung:

Am heutigen Samstag, dem 23.11.2024, steht für uns als Bündnisgrüne die Aufstellung des Kandidaten für den Wahlkreis 239 (Hof/Wunsiedel) an. Wir laden Sie dazu herzlich ab 19 Uhr in die Jahnturnhalle in Rehau ein.

Interesse an der Kandidatur haben bisher zwei Mitglieder bekundet, deren Bewerbung Sie anbei finden, weitere Bewerbungen sind im Rahmen der Aufstellungsversammlung aber auch noch möglich.

Bei den Bewerbern handelt es sich um Anselm Peischl, 34 Jahre alt, Selbständig, aus Schwarzenbach a.d. Saale und Harald Schmalfuß, 74 Jahre alt, pensionierter Diplom-Physiker aus Hof.

Anselm Peischl

Harald Schmalfuß