alqemiste – Rise of the Nightmare Tour macht Halt im ZENTRUM Bayreuth

Die Rise Of Nightmare Tour verspricht epische Metalcore- und Deathcore-Explosion in fünf Bundesländern! Eine kraftvolle Allianz von vier herausragenden Bands, Heartless Human Harvest, LEYKA, Apeiro und alqemiste, bringt seit September die „Rise Of Nightmare Tour“ auf die Bühnen von Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern.

Die Tour startete am 20.09. in Mainz und verspricht unvergleichliche Nächte, die die Grenzen des Metalcore und Deathcore neu definiert. Jede Band trägt ihren einzigartigen Stil bei, während sie das Publikum durch brachiale Rhythmen und düstere Melodien mitnimmt. Seid bereit für einen unvergesslichen Abend voller Adrenalin, wenn die Rise Of Nightmare Tour in Eure Stadt kommt.

Termin und Infos