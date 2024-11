Wir laden Euch ganz herzlich zu unserem Adventskonzert am 15.12.2024 in die St. Peter und Paul Kirche in Zapfendorf ein. In diesem Jahr wird neben weihnachtlichen Klassikern die Filmmusik von „Frozen“ und von „der Polarexpress“ erklingen.

Beginn des Konzerts ist um 16:30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns darauf, mit allen Besuchern nach dem Konzert bei Glühwein und Plätzchen noch etwas zu verweilen.