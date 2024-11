80er Pop und Wave-Party in der KUFA Bamberg

Am Samstag, 15.02.2025, ab 20:00 Uhr, heißt euch das KUFA-Team mit DJ Bernd Otto herzlich willkommen zu einer weiteren Pop und Wave Party in die Räumlichkeiten der Kulturfabrik KUFA in Bamberg.

Back To The 80’s – Best Of Pop and New Wave

Angelehnt an die CD-Reihe „80s Pop & Wave“ veranstaltet die KUFA eine etwas andere 80er-Jahre-Party. Die Musik von beispielsweise Depeche Mode, Anne Clark oder Bauhaus, Talk Talk, New Order,

B52’s, Duran Duran, Heaven 17, Kate Bush oder Sisters of Mercy hat die 80er Jahre entscheidend geprägt.

Und genau diese Bands (und noch andere 80er Hits) möchte die KUFA mit euch zusammen feiern.

Eintritt 5 € nur an der Abendkasse. Begleitpersonen sind bei „B“ im Behindertenausweis frei.

Infos gibt es auch auf www.kufa-bamberg.de.