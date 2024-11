SpVgg Bayreuth verpasst Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga Bayern

Unter dem Strich war das angesichts des Spielverlaufs fast zu wenig für die SpVgg Bayreuth: Mit 1:1 (0:0) endete heute Abend vor 3.366 Zuschauern in der Regionalliga Bayern das Verfolgerduell der Altstadt gegen die U21 des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München.

Ohne den verletzten Jonas Kehl und den gelbgesperrten Christoph Fenninger trat die SpVgg im Verfolgerduell gegen die „kleinen Bayern“ an. In der 9. Minute hatten die Bayreuther auf dem verschneiten und seifigen Geläuf die erste Chance durch Eroll Zejnullahu, der aus kurzer Distanz nach einer Flanke von Dennis Lippert zum Abschluss kam – der Ball landete jedoch genau in den Armen von Bayern-Keeper Benjamin Ballis. Nach einer von Nicolas Andermatt getretenen Ecke für die Altstadt wurde es in der 15. Minute abermals gefährlich, Edwin Schwarz kam zum Kopfball und Angelo Brückner musste für die Bayern den Ball von der Torlinie kratzen.

Gegen Mitte der ersten Halbzeit kamen die Bayern allmählich etwas besser auf, Lennard Becker hatte nach einer Ecke die erste Torchance der Münchner, sein Drehschuss im Anschluss an eine Ecke ging jedoch direkt auf Altstadt-Keeper Lucas Zahaczewski (29.). In der 39. Minute hatte Patrick Scheder die Riesenchance zur Altstadt-Führung, kam frei zum Schuss, der Ball kullerte aber am Tor vorbei.

In der 42. Minute hatte erneut Patrick Scheder eine Großchance, sein Kopfball ging jedoch nur an die Latte. Eine Minute später haute Lucas Zahaczewski aus kurzer Distanz nach einer Hereingabe von Marco Stefandl den Ball über das Gästetor. Bayreuth hatte ein deutliches Chancen-Übergewicht, die Führung wäre verdient gewesen. In der 46. Minute traf schließlich noch Nestory Irankunda für die U21 des Deutschen Rekordmeisters nur das Außennetz. Somit ging es torlos mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Edwin Schwarz hatte die erste Bayreuther Chance in der zweiten Hälfte, traf den Ball aber nicht richtig und stellte Bayern-Torwart Benjamin Ballis vor keine Schwierigkeiten. In der 54. Minute war es dann aber so weit: Nach einer starken Flanke von Dennis Lippert köpfte Patrick Scheder den Ball ins lange Eck des Münchner Gehäuses zur 1:0-Führung für die Altstadt.

In der 62. Minute hätte Jannik Graf auf 2:0 stellen können, sein Schuss ging aber knapp am rechten Pfosten des Gästetores vorbei. In der 65. Minute hatten dann die Bayern die Chance zum Ausgleich, Grayson Dettoni scheiterte jedoch per Kopf (65.). Nach einem Freistoß von Eroll Zejnullahu kam Edwin Schwarz in der 75. Minute aussichtsreich zum Abschluss, sein Schuss wurde jedoch geblockt.

Stattdessen kam es in der 77. Minute zum Ausgleich der „kleinen Bayern“: Guida della Rovere brachte den Ball flach in den Strafraum, wo der eingewechselte Jonah Kusa-Asari goldrichtig stand – 1:1. In der 82. Minute hätte Felix Heim beinahe die erneute Altstadt-Führung erzielt, sein wohl eher als Flanke gedachter Ball von rechts ging aber nur an den Innenpfosten.

In der vierten Minute der Nachspielzeit gab es schließlich noch einen Aufreger, Grayson Dettoni schien als letzter Mann Jann George leicht berührt und zu Fall gebracht zu haben, anstatt wie von den Fans gefordert die Rote Karte zu zeigen, ließ Schiedsrichter Peter Dotzel jedoch weiterspielen. So blieb es nach einer intensiven Partie letztlich beim 1:1.

Die Altstadt verpasst damit den (vorübergehenden) Sprung an die Tabellenspitze, nach 21 Spielen hat das Team jetzt 41 Punkte auf dem Konto und bleibt Tabellenzweiter, punktgleich mit Spitzenreiter FC Schweinfurt 05, aber mit zwei weniger absolvierten Spielen. Am kommenden Freitag, 29. November, kommt es nun um 19 Uhr im letzten Spiel vor der Winterpause zum absoluten Spitzenspiel zwischen den Schweinfurter „Schnüdeln“ und der Altstadt.

SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba fand das Unentschieden „sehr schade“. „Wir hätten den Sieg mehr als verdient gehabt. Man kann den Jungs nichts vorwerfen. Die erste Halbzeit war überragend, aber wir haben leider unsere Chancen nicht gemacht. Dann gingen wir in der zweiten Hälfte mit 1:0 in Führung, spielten weiterhin komplett bestimmend und bekamen dann das 1:1 – sehr unglücklich und sehr schade. Jetzt schauen wir, dass wir in Schweinfurt noch das Maximum herausholen und dann können wir sehr zufrieden sein mit diesem Jahresabschluss“, so die Altstadt-Geschäftsführerin.

Statistik