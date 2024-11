Polizeibericht Hochfranken vom 22.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Drogenfahrt durch die Innenstadt

COBURG. Als Beamte der Coburger Polizei Donnerstagabend eine Verkehrskontrolle durchführten, bemerkten sie drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer.

Ein Vortest verlief positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Dem Mann wurde die Weiterfahrt unterbunden und im Anschluss eine Blutentnahme im Klinikum Coburg durchgeführt.

Alkoholisiert im Straßenverkehr

DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Am Donnerstagnachmittag unterzog sich der Fahrer eines roten BMW einer Verkehrskontrolle der Coburger Polizei.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest des Fahrers ergab dabei einen Promillewert von 0.64. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker des BMW unterbunden und seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

EBERSDORF B. COBURG, LKR. COBURG. Zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Frohnlacher Straße wurden Beamte der Coburger Polizei am Donnerstagmorgen gerufen.

Gegen 7:20 Uhr übersah der Lenker eines Peugeot eine kreuzende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision zog sich die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zu und wurde in das Coburger Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von rund 50 Euro.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

SEßLACH, LKR. COBURG. Eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden von mehreren hundert Euro ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße CO 16. In diesem Zusammenhang sucht die Coburger Polizei nach dem Fahrer eines weißen Kleintransporters, der in den Unfall verwickelt war.

Um 6:30 Uhr befuhr der Lenker eines weißen Fiat Ducato die Kreisstraße in Richtung Seßlach als ein Kleintransporter seine Fahrspur schnitt und die beiden Fahrzeuge mit ihren Außenspiegeln kollidierten. Unberührt setzte der Fahrer des weißen Transporters seine Fahrt fort.

Die Coburger Polizei hat aktuell die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nach dem Verantwortlichen. Dieser wird gebeten sich persönlich oder telefonisch auf der Wache der Coburger Polizei zu melden. Weiterhin bittet die Coburger Polizei Zeugen die das Unfallgeschehen mitbekommen haben sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Polizeiinspektion Kronach

Alkoholisiert am Steuer

Stockheim – Der Fahrer eines Peugeot wurde am vergangenen Donnerstag, gegen 22.30 Uhr in der Kronacher Straße in Stockheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die kontrollierenden Beamten beim Fahrzeuglenker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test mit einem Ergebnis von 0,57 mg bestätigte diesen Verdacht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde einbehalten. Die Einleitung eines Strafverfahrens ist obligatorisch.

Hausecke angefahren

Kronach – Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr teilte ein Zeugen einer Streife der Polizei eine soeben passierte Unfallflucht in der Rodacher Straße mit. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr im Rahmen seiner Tätigkeit als Paketzusteller mit seinem Fahrzeug an der Unfallörtlichkeit gegen eine Hausecke, beschädigte diese und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem Unfallverursacher konnte dieser unweit von der Unfallörtlichkeit angehalten werden. Am Fahrzeug des Unfallflüchtigen konnten entsprechenden Beschädigungen festgesellt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr

Kronach – Der 23jähriger Fahrzeuglenker eines schwarzen Seat war am Donnerstag, kurz vor 07.00 Uhr mit seinem PKW auf der Bundesstraße 85 im Bereich Neuglosberg/Gundelsdorf in südliche Fahrtrichtung unterwegs, als diesen im Gegenverkehr ein bislang unbekannter Fahrerzeugführer entgegenkam. Dieser hielt sich nicht an das geltende Rechtsfahrgebot, kam auf die Gegenfahrbahn und streifte den schwarzen Seat. Anschließend setzte der Unfallverursacher seien Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Seat wurde der Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe beträft ca. 500 Euro. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, explizit zum Unfallflüchtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Bürogebäude

Küps – Im Tatzeitraum vom 20.11.24, 19.16 Uhr bis 21.11.24, 09.05 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Bürogebäude in der Industriestraße in Küps ein. Nach ersten Erkenntnissen kam der Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Objekt. Im Inneren wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5000 Euro. Die Höhe des Entwendungsschaden der gestohlenen persönlichen Gegenstände beträgt in etwa 1700 Euro. Zeugen des Einbruches werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizeiinspektion Kulmbach

Pkw beschädigt und vom Unfallort entfernt.

Kulmbach – Am 20.11.2024 im Zeitraum von 18 Uhr bis 20 Uhr, wurde ein schwarzer 1er BMW auf dem Parkplatz der Musikschule in der Wilhelm-Meußdoerffer-Straße 1 am rechten Heck angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,– Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr einfach weiter. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Mülltonne

KULMBACH. Am Donnerstagabend geriet eine Mülltonne am Kulmbacher Bahnhof in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugen bemerkten die brennende Mülltonne um 19.40 Uhr und alarmierten die Feuerwehr und Beamte der Polizei Kulmbach. Die Flammen griffen zwischenzeitlich von der Tonne auf das angrenzende Bahnhofsgebäude über. Dabei barsten mehrere Fenster und der Dachstuhl fing Feuer. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand rasch löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten alle Gleise gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen knapp 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.