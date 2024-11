Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 22.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Ein E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 492-MYD, Wert ca. 400,- Euro, wurde in der Fohlengartenstraße gestohlen. Ein Unbekannter entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Roller.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Berliner Ring/Moosstraße mißachtete am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, eine Autofahrerin. Deswegen kollidierte die 22-jährige im Kreuzungsbereich mit dem Pkw eines querenden 51-jährigen. Die beiden Fahrzeuge blieben mit Totalschaden liegen, sie mußten abgeschleppt werden. Insgesamt gab es drei leicht verletzte Autoinsassen, der Schaden summiert sich auf über 45000,- Euro.

Unfallfluchten

BAMBERG. Ein schwarzer Seat wurde im Zeitraum vom letzten Samstag bis Mittwoch im Stadtgebiet Bamberg angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ Schaden in Höhe von 1000,- Euro an der rechten, hinteren Fahrzeugseite.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Vermutlich in der Mohnstraße wurde ein Opel zerkratzt. Das Auto wurde in den letzten vier Tagen beschädigt, der Täter verursachte Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Verkehrsunfälle

WÖLKENDORF. Ein Vorfahrtsverstoß führte am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Auf der Straße von Wölkendorf in Richtung Steinsdorf missachtete eine 31-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt eines Audi-Fahrers. Die Fahrzeuge prallten an der Front und der rechten Seite zusammen. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

HIRSCHAID. Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Von Hirschaid kommend wollte ein 35-jähriger Fiat-Fahrer nach links auf die A 73 in Richtung Nürnberg einfahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, Audi A 3. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Pkw, Audi, noch gegen ein an der Ausfahrt verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug geschleudert. Sowohl der Fiat als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sonstiges

STRULLENDORF. In eine allgemeine Verkehrskontrolle geriet am Donnerstagabend ein 59-jähriger Autofahrer in der Martin-Luther-Straße. Während der Überprüfung konnte durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden, so dass ein Alcotest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein positives Ergebnis von 1,38 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden, der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der „Alkoholsünder“ wird wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

ATTELSDORF. Einer Verkehrskontrolle entzog sich am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer, der von Schlüsselfeld in Richtung Attelsdorf unterwegs war. Noch bevor die Anhaltung des Fahrzeuges durch die Polizei erfolgen konnte, bog der Golf-Fahrer auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Dort parkte der Fahrzeugführer und flüchtete zu Fuß über eine Böschung in Richtung der Bahngleise. Nach einer Verfolgung durch die Polizeibeamten konnte der 25-Jährige schließlich versteckt hinter hohen Gräsern entdeckt werden. Ein erneuter Fluchtversuch scheiterte. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich schnell heraus, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm bereits Anfang des Jahres entzogen. Zudem gab der 25-Jährige, der drogentypische Auffälligkeiten zeigte, zu, dass er wenige Stunden vor der Kontrolle Cannabis konsumiert hatte. Die Fahrzeugschlüssel stellten die eingesetzten Beamten sofort sicher und brachten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Bayreuth. Mit einem offenbar frisierten Roller flüchtet ein Fahrzeugführer vor der polizeilichen Kontrolle.

Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr sollte durch Kräfte er Zivilen Einsatzgruppe ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. An einer roten Ampel in der Nähe des Nordrings, sollte die Kontrolle stattfinden. Der Fahrer des Rollers wollte sich der Kontrolle offenbar entziehen und flüchtet mit seinem Fahrzeug in Richtung Bahnhof. Hierbei erreichte der Fahrer des Rollers eine Geschwindigkeit von ca. 70 km/h. Im Verlauf der „Verfolgungsfahrt“ schaltete der Fahrer, ein 17 Jähriger Bayreuther, das Licht seines Roller aus um sich so der Kontrolle weiter zu entziehen. Der Flüchtige fuhr im Anschluss in Richtung Morethsgut und stürzte dort, ohne Fremdeinwirkung, aufgrund des matschigen Untergrundes auf einem Feldweg. Hier konnte der Fahrer durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von über 70 km/h ordnete die Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Geschwindigkeitsgutachten an. Weiterhin war an dem Roller noch ein ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2021 angebracht. Im Anschluss an die Sachbearbeitung, wurde der junge Mann, seinen Eltern übergeben.

Somit erwartet den 17 Jahre alte jungen Mann ein Strafverfahren wegen, Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Deutlich alkoholisiert und Anhaltezeichen missachtet.

Bayreuth. Einen 25 Jahre alten Pkw-Fahrer der deutlich unter Alkoholeinfluss stand kontrollierten Beamte der PI-Bayreuth Stadt.

Am Freitag gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bayreuth-Stadt im Bereich der Innenstadt einen deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 25 Jahre alten Pkw-Lenker aus Bayreuth. Der Fahrer fiel den Beamten der PI Bayreuth-Stadt auf, als er mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Pkw die Erlanger-Straße in stadtauswärtige Richtung fuhr. Hier ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale der Einsatzkräfte. Im Bereich der Innenstadt, wollte der Fahrer hier in eine Tiefgarage fahren. Dort erfolgte dann die Kontrolle. Dabei wurde ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Alco-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille. Der Pkw wurde vor Ort verkehrssicher abgestellt, der Fahrer zur Blutentnahme ins Klinikum Bayreuth verbracht, sowie der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Eggolsheim. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 67-jähriger PKW-Fahrer die Bahnhofstraße in aufsteigende Richtung. Ein 64-jähriger PKW-Fahrer befuhr zeitgleich die Kreisstraße FO 4 in absteigende Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Hierbei verletzten sich der 64-Jährige und seine 91-jährige Beifahrerin leicht. An den beiden PKWs entstand ein Sachschaden von ca. 20.000,00 EUR.

Wiesenthau. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag die Kreisstraße FO 2 in Richtung Wiesenthau, um auf den Parkplatz des dortigen Bahnhofes abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 56-Jährigen und es kam zu einem Zusammenstoß. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden der beiden PKWs beläuft sich auf ca. 10.000,00 EUR.

Sachbeschädigungen

Heroldsbach, Lkr. Forchheim. In der Nacht zum Freitag, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter in einen Neubaugebiet am Bgm.-Georg-Gügel-Ring insgesamt neun Einfamilienhäuser mit schwarzer Teerfarbe. Hierbei verursachte er mutwillig einen beträchtlichen Sachschaden, welcher im hohen fünfstelligen Bereich angesiedelt wird. Glücklicherweise konnte der Täter bei seiner Tatausführung gefilmt werden. Demnach handelt es sich bei dem Täter um eine männliche Person mit leicht korpulenter Statur. Der Mann war bekleidet mit schwarzen Gummistiefeln, schwarzen Handschuhen, einem Einweg-Ganzkörperschutzanzug sowie einem helleren Rucksack mit einem auffälligen Querstreifen. Wer kann Hinweise geben?

Polizeiinspektion Lichtenfels

Sitzbank angefahren und anschließend geflüchtet

BAD STAFFELSTEIN. Am Donnerstagvormittag gegen 09.20 Uhr stieß eine 78-jährige Ford-Fahrerin in der Bahnhofstraße beim rangieren gegen eine Sitzbank, beschädigte diese und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall, wodurch die Unfallfahrerin durch die Polizei ermittelt werden konnte. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Dame muss sich nun für ihre Tat verantworten.

Autofahrer unter Cannabiseinfluss unterwegs

MICHELAU i. OFR. / LICHTENFELS. Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels einen Audi-Fahrer, welcher die Bahnhofstraße in Michelau befuhr. Während der Kontrolle räumte der 27-Jährige auf Nachfrage den Konsum von Cannabis am Vortag ein. Dies hatte zur Folge, dass die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt und sein Fahrzeug verkehrssicher abgestellt wurde. Außerdem wurde eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels durchgeführt.