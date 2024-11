Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 22.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Einparkmanöver misslingt gewaltig

Insgesamt fünf beschädigte Fahrzeuge und eine angefahrene Betonstütze sind das Resultat eines deutlich misslungenen Einparkmanövers im Parkhaus der Erlanger Arcaden.

Am 21.11.2024, gegen 12:15 Uhr, wollte ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus Neustadt a. d. Aisch mit seinem Fahrzeug vorwärts in eine Parklücke einfahren. Hierfür musste er allerdings noch ein Stück zurücksetzen und touchierte dabei ein geparktes Fahrzeug.

Durch den scheinbar etwas heftigeren Aufprall, wurde dieses Auto noch auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge aufgeschoben. Zu allem Überfluss fuhr der Mann beim Räumen der Unfallstelle dann noch gegen eine Betonsäule des Parkhauses und touchierte einen weiteren Pkw.

Ein Alkoholtest beim Fahrer verlief negativ, es kam zu keinerlei Personenschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 €uro geschätzt, die beschädigten Fahrzeuge blieben alle weiterhin fahrbereit. Der Unfallverursacher musste vor Ort ein Verwarnungsgeld bezahlen, weiterhin wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Diese muss nun prüfen, in wie weit der Senior noch in der Lage ist sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

Polizeiinspektion Erlangen-Land und Höchstadt a.d. Aisch

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Einem Linienbusfahrer wurde gestern gegen 18.25 Uhr an der Haltestelle des adidas outlet store durch aussteigende Fahrgäste sein IPhone 14 i.W.v. 900 Euro entwendet.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.