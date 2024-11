Die Malteser in Bamberg schenken zwei schwerkranken Patienten unvergessliche Augenblicke

Bigband Just Swing lädt zum Winterzauber 2025 nach Bamberg ein

Am Montag, 06.01.2025, 19:30 Uhr, lädt die Bigband Just Swing zum WINTERZAUBER 2025 in die KUFA Bamberg ein. Nach dem…