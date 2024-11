Eggolsheimer Tischtennisherren treffen auf SV Schott Jena 2

Am Sonntag, 24.11.2024 ab 10.00 Uhr treffen in der Tischtennisregionalliga Süd die Eggolsheimer Tischtennisherren in der heimischen Eggerbachhalle auf den Aufsteiger SV Schott Jena 2.

Der starke Aufsteiger aus Jena steht in der Tabelle auf Platz vier und dürfte ein Konkurrent auf Augenhöhe sein, mit dem Ex-Effeltricher Martin Guman gibt zudem ein im Landkreis bekannter Spier seine Visitenkarte ab.

Auf Eggolsheimer Seite kann Trainer Ales Brandtl aus dem Vollen schöpfen – der zuletzt krankheitsbedingt schmerzlich vermisste Stefan Stockmann kehrt wieder in den Kader zurück. Für die DJK gilt es im letzten Heimspiel 2024 die gute Punktebasis von dreizehn Punkten auszubauen, um somit die Tabellenplatzierung im oberen Drittel der Regionalliga Süd auszubauen.