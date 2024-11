Beneﬁzkonzert in Forchheim zugunsten der Flutopfer in Valencia und Umgebung

Unter dem Motto „DANA – Land unter…“ veranstalten die Gospel Voices Baiersdorf gemeinsam mit dem Liederkranz Poppendorf und den Poppendorfer Musikanten ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer in Valencia und Umgebung.

Die Chöre des Liederkranz Poppendorf und der „Gospel Voices“ aus Baiersdorf sowie die Poppendorfer Musikanten laden ein zu einem Benefizkonzert zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe in der Region Valencia. Dieses findet statt am zweiten Adventssonntag, 08.12.24, um 16 Uhr in der Kirche Verklärung Christi in Forchheim. Neben einer Auswahl an advent- bzw. weihnachtlichen Liedern erklingt ein weltliches Programm, in welchem auch Lieder aus Valencia dargeboten werden.

Der Erlös geht auf das Konto „Colegios ayudan colegios“ („Schulen helfen Schulen“). Dieses Konto wurde von der Deutschen Schule Valencia (DSV) eigens zu dem Zweck eingerichtet, Schulen in den von der Jahrhundertflut betroffenen Gebieten beim Wiederaufbau finanziell zu unterstützen.

Besonders motiviert wird die Aktion eines Benefizkonzertes durch den Kontakt, der zwischen den beiden genannten Chören und dem Erwachsenenchor der DSV, dem SEELE – Chor, besteht. Nach einem Besuch des spanischen Chores hier in unserer Region im April diesen Jahres, erfolgte ein Gegenbesuch des Liederkranz Anfang Oktober in Valencia – zu einem Zeitpunkt als die Welt dort (noch) in Ordnung war und man eine Gegend bereisen konnte, welche heute, nach den Ereignissen vom 28.10.24, regelrecht traumatisiert ist.

Das Konzert findet statt am 8.12.2024 um 16.00 Uhr in der Forchheimer Kirche Verklärung Christi

Wir hoffen auf regen Besuch und viele Spenden für die Betroffenen, denn es herrscht große Not und es muss unbedingt geholfen werden!

Für weitere Informationen besuchen sie unsere Homepages: