Wallfahrt mit Erzbischof Gössl im Mai 2025 nach Rom

Unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ hat Papst Franziskus das Heilige Jahr 2025 ausgerufen und dazu eingeladen, im Rahmen einer Wallfahrt nach Rom die Gräber der Apostel Petrus und Paulus zu besuchen.

Die Erzdiözese Bamberg und Erzbischof Herwig Gössl folgen gerne der Einladung und machen sich vom 10. bis 16. Mai 2025 auf in die Ewige Stadt. Neben einem vielfältigen Programm mit Besichtigungen in Rom stehen auch ein Ausflug nach Tivoli und Castel Gandolfo sowie die Teilnahme an der Generalaudienz des Papstes auf dem Programm. Den Abschluss bildet ein feierlicher Gottesdienst im Campo Santo Teutonico, der deutschen Friedhofskirche im Vatikan.

Information und Anmeldung beim Diözesan-Pilgerbüro, Tel. 0951 502 2501, pilgerbuero@erzbistum-bamberg.de, www.pilgerbuero-bamberg.de.