Vorweihnachtliches Adventskonzert in St. Moritz bei Leutenbach

Die Kirchenverwaltung St. Moritz und der Fränkische Schweiz Verein (FSV) Leutenbach laden herzlich zum Adventskonzert in die romantische Filialkirche St. Moritz oberhalb von Leutenbach ein. Am Freitag, den 29. November, um 18:30 Uhr, wird die idyllisch am Ende des Moritztals gelegene Wallfahrtskirche, die von der malerischen Kulisse des Moritzbachs mit seinem rauschenden Wasserfall umgeben ist, zum Schauplatz eines besinnlichen Abends, der sicherlich die Herzen berühren wird.

Die Besucher werden musikalisch auf die Adventszeit eingestimmt vom bekannten Wohnzimmerchor, der den Zauber der Vorweihnachtszeit mit traditionellen und besinnlichen Liedern sowie ausgewählten klassischen Stücken lebendig werden lässt. Zwischen den Gesangsstücken werden stimmungsvolle Adventsgeschichten vorgelesen, die Momente der Ruhe und Besinnung schenken und eine warme, festliche Atmosphäre verbreiten.

Im Anschluss an das Konzert lädt der FSV alle herzlich ein, bei Kerzenlicht und in geselliger Runde köstliche Lebkuchen, Adventsplätzchen und Glühwein zu genießen und die ruhige, friedvolle Adventsstimmung auf sich wirken zu lassen.

Parkmöglichkeiten finden Sie direkt an der Staatsstraße 2242 zwischen Leutenbach und Hundsboden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen wundervollen vorweihnachtlichen Abend in St. Moritz.