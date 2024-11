Stadtbusverkehr in Bayreuth wieder bei 100 Prozent

Zahlreiche Krankheitsfälle unter den Fahrerinnen und Fahrern des Stadtbusverkehrs zwangen die Stadtwerke Bayreuth Ende September dazu, das Fahrplanangebot an einigen Stellen zu reduzieren. Inzwischen hat sich die Situation entspannt, und die Stadtwerke kehren am 18. November zum regulären Fahrplan zurück.

In ganz Deutschland kommt es immer wieder zu Fahrtausfällen im ÖPNV, weil Fahrpersonal erkrankt ist oder gänzlich fehlt. Ersteres traf auch Bayreuth Ende September, erklärt Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth: „Mehrere Kolleginnen und Kollegen wurden damals plötzlich krank. Das konnten wir nicht auffangen, weswegen wir unseren Fahrplan Ende September punktuell einschränken mussten.“

Inzwischen habe sich die Situation entspannt, weswegen die Stadtwerke ab dem 18. November wieder ihren regulären Fahrplan anbieten können. Nahezu alle Fahrgastinformationen seien bereits aktualisiert – lediglich die Aushangfahrpläne an den Haltestellen können die Stadtwerke erst im Laufe des Montags anpassen. „Wir freuen uns, dass wir unseren Fahrgästen rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit wieder alle Fahrten anbieten können, was auch für den Bayreuther Einzelhandel wichtig ist. Herzlichen Dank an unsere Fahrgäste für ihr Verständnis in den vergangenen Wochen.“

Die Stadtwerke Bayreuth liefern Ökostrom und Erdgas. Darüber hinaus sind die Stadtwerke in den Bereichen Fernwärme, dezentrale Wärmelösungen, E-Mobilität sowie Photovoltaik und Telekommunikation tätig. Außerdem beliefern die Stadtwerke ihre Kunden in und um Bayreuth jedes Jahr mit rund fünf Milliarden Litern Trinkwasser und befördern alljährlich rund sechs Millionen Fahrgäste durch den Busverkehr im Stadtgebiet. Zudem betreibt das Unternehmen mehrere Parkeinrichtungen in Bayreuth. Die Lohengrin Therme, das Stadtbad, das Kreuzsteinbad und das Freiluftbad Bürgerreuth gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Stadtwerke Bayreuth beschäftigen rund 430 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 212 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter stadtwerke-bayreuth.de.