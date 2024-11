Samstags in Eckental den Bund fürs Leben schließen

Drei Termine stehen im kommenden Jahr an Samstagen zur Verfügung. Wer dann heiraten will, kann sich jetzt schon ein Datum reservieren.

Den Bund fürs Leben zu schließen ist im Eckentaler Rathaus 2025 – zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten – an folgenden Samstagen möglich: 31. Mai, 28. Juni, 12. Juli. Die Termine können jetzt reserviert werden, eine verbindliche Zusage erfolgt dann frühestens ein halbes Jahr vorher, wenn alle Unterlagen vorliegen. Weitere Infos gibt es per Mail an ordnungsamt@eckental.de oder telefonisch bei Frau Krug (09126/903-245), Herrn Schmidt (09126/903-277) oder Herrn Uri (09126/903-243).

Verbindlich angemeldet werden kann eine Eheschließung erst sechs Monate vor dem Termin. Welche Unterlagen dafür benötigt werden, hängt vom Einzelfall ab. Einen ersten Überblick gibt es auf der Homepage der Marktgemeinde Eckental unter www.eckental.de.