Polizeibericht Hochfranken vom 21.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Fensterscheibe mutwillig eingeworfen

COBURG. Die Coburger Polizei sucht nach zwei Zeugen, die am Mittwochabend eine Sachbeschädigung beobachtet haben.

Kurz nach 21 Uhr warf ein bislang unbekannter Mann eine Fensterscheibe von einem Mehrfamilienhaus in der Viktoriastraße ein. Als Wurfgeschoss benutzte der Mann eine Bierflasche und beschädigte dabei das Fenster nicht unerheblich. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Wohnungseigentümer eilte sofort auf die Straße und konnte durch zwei unabhängige Zeugen in Erfahrung bringen, dass es sich bei dem Täter um eine männliche Person handelte, die dann Richtung Lossaustraße unerkannt flüchtete. Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang nach den zwei Zeugen. Diese werden gebeten sich persönlich oder telefonisch auf der Wache der Polizeiinspektion Coburg zu melden.

Weiterhin werden Zeugen gesucht, die ebenfalls Beobachtungen oder Hinweise auf den „Täter“ geben können.

Unfallfluchten

COBURG. Zwei Unfälle mit Fahrerflucht wurden bei der Polizei am Mittwoch angezeigt.

Die erste Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 05.30 Uhr in der Sandstraße in Coburg.

Hier beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Toyota Proace und entfernte sich anschließend unerkannt. Der Unfallverursacher hinterließ einen nicht unerheblichen Streifschaden an der kompletten Beifahrerseite des Fahrzeugs. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der angerichtete Schaden auf etwa 4.000 Euro.

Die zweite Flucht passierte in der Zeit von 10.50 Uhr bis 11.50 Uhr im Gustav-Freytag-Weg. Hier touchierte ebenfalls ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Audi Q3 und verursachte einen Schaden von rund 3.000 Euro an der Fahrzeugfront. Auch hier kam der Fahrer seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und entfernte sich unberührt von der Unfallstelle.

In beiden Fällen ermittelt die Coburger Polizei wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallfahrer- oder fahrzeuge geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Pedelec entwendet

COBURG. In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen entwendete ein bislang Unbekannter das graue Mountainbike der Marke „CUBE“. Das Bike stand ungesichert in einem ebenfalls unversperrten Schuppen eines Anwesens am Judenberg. Dem Eigentümer zufolge hatte das Rad einen Wert knapp 2.300 Euro.

Die Coburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrraddieb geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Verkehrsunfälle

COBURG. Insgesamt 23.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz von zwei Verkehrsunfällen in Coburg vom Mittwochabend.

Gegen 18 Uhr übersah der Lenker eines Seat Arona beim Einfahren in den „Kaeser-Kreisel“ in der Friedrich-Rückert-Straße den vorfahrtberechtigten Renault Clio eines 51-Jährigen und es kam im Kreisverkehr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von 8.000 Euro.

Glücklicherweise auch unverletzt blieben die beiden Fahrzeuginsassen bei einem Zusammenstoß gegen 21.20 Uhr auf der Frankenbrücke.

Der Fahrer eines Renault Twingo wollte von der Hutstraße auf die Frankenbrücke einfahren und übersah einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 3er BMW. Durch die Wucht der Kollision entstand erheblicher Sachschaden von rund 15.000 Euro.

In beiden Fällen waren die beteiligten Fahrzeuge aber noch fahrbereit. Die eingesetzten Beamten nahmen jeweils am Unfallort den Sachverhalt auf und ermitteln gegen die Versucher wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Ladendiebstähle

Am Donnerstag in den frühen Abendstunden wurden der Coburger Polizei innerhalb kurzer Zeit zwei Ladendiebstähle gemeldet.

Zum ersten Diebstahl wurde eine Streife kurz nach 17 Uhr in einen Einkaufsmarkt in die Coburger Straße nach Dörfles-Esbach gerufen. Hier versuchte ein 27-jähriger Mann Kosmetik- und Elektroartikel von rund 130 Euro zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang. Beim Passieren des Klassenbereiches schlug jedoch die Diebstahlssicherung an und der Mann wurde bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streife von einer Angestellten des Marktes festgehalten. Hierbei zeigte sich der Mann allerdings nicht von seiner besten Seite und beleidigte die Angestellte mit diversen „Kraftausdrücken“. Einen geklauten Artikel gab er jedoch vor Eintreffen der Streife an die Dame zurück. Bei der Sachverhaltsaufnahme staunten dann die Beamten nicht schlecht, als noch weiteres Diebesgut und ein Taschenmesser zum Vorschein kam.

Durch sein Verhalten hat er sich nicht nur eine Anzeige wegen Ladendiebstahls eingehandelt, sondern auch eine wegen Beleidigung.

Zum zweiten Diebstahl in einem Einkaufsmarkt im Coburger Stadtgebiet wurden Beamte der Polizeiinspektion Coburg kurz vor 19 Uhr gerufen.

Ein Packung Pralinen ließ ein junger Mann in seiner Jacke verschwinden und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Vom geschulten Auge des Personals wurde er jedoch dabei beobachtet und anschließend der hinzugerufenen Polizeistreife übergeben.

Auch hier ermitteln die Beamten wegen Ladendiebstahls.

Polizeiinspektion Kronach

Opel beschädigt

Wallenfels: Am Mittwochvormittag zwischen 04:30 und 10:50 Uhr wurde ein in der Schützenstraße geparkter Opel Corsa beschädigt. Der Halter des Pkw hatte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug festgestellt, dass die Heckscheibe besprungen war. Ein Spannungsschaden kann offensichtlich ausgeschlossen werden. Wer den Schaden in Höhe von etwa 500,- Euro verursacht haben könnte, ist bislang unklar. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Verkehrszeichen beschädigt

Kulmbach – Im Zeitraum vom 18.11.2024, 8 Uhr bis 20.11.2024, 08:54 Uhr wurde in der Lichtenfelser Straße, bei der Kläranlage, ein Verkehrszeichen umgefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,– Euro. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.