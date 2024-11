Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 21.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Pullover auf Rücksitz geworfen und davon gerauscht

BAMBERG. Mittwochnachmittag konnten Zeugen vor einem Kaufhaus in der Pödeldorfer Straße einen schwarzen SUV beobachten, wie dieser dort anhielt. Eine Dame stieg aus dem Wagen und nahm mehrere Pullover von einer Kleiderstange und warf diese auf die Rückbank des Fahrzeugs. Anschließend stieg sie wieder ein und die zwei Frauen fuhren davon. Es konnte durch eine Angestellte festgestellt werden, dass Pullover im Wert von ca. 80 Euro fehlen.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Nur Einer der beiden Diebe konnte gefasst werden

BAMBERG. Mittwochnachmittag konnte ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße zwei Männer beim gemeinschaftlichen Diebstahl beobachten. Ein Unbekannter steckte mehrere Lebensmittel im Wert von ca. 11 Euro in den Rucksack eines 30-Jährigen. Danach verließen sie den Laden getrennt durch verschiedene Ausgänge, weshalb der Detektiv nur einen der Beiden stellen konnte.

Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

BAMBERG. Beim rechtsabbiegen von der Franz-Ludwig-Straße in die Willy-Lessing-Straße übersah am Mittwochmorgen ein 21-Jähriger eine Fußgängerin. Beiden zeigte die Ampel grün, als die 52-Jährige dort die Ampel überquerte. Der Fahrer des Kleintransporters touchierte die Fußgängerin mit seinem rechten Kotflügel, woraufhin diese stürzte und aufs Gesicht fiel. Zur Abklärung ihrer Verletzungen wurde sie ins Klinikum Bamberg gebracht.

Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro an zwei Fahrzeugen

BAMBERG. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh wurde einem geparkten Fahrzeug am Leinritt die Heckklappe eingeschlagen und die beiden Außenspiegel beschädigt. Der blaue Toyota stand zu dem genannten Zeitpunkt unter der Markusbrücke. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Ebenfalls in dem Zeitraum wurde ein in der Oberen Seelgasse geparkter blauer Ford von Unbekannten am rechten Kotflügel zerkratzt und ein Schaden von ca. 1.000 Euro hinterlassen.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Enormer Sachschaden an Schaufenster

BAMBERG. Vermutlich mit einer Glasflasche beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh das Schaufenster eines Juweliers am Grünen Markt. Durch die Beschädigung an dem Panzerglas entstand ein enormer Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Skoda brennt aus

BAMBERG. Mittwochabend gegen 18:25 Uhr stand ein 28-Jähriger mit seinem Skoda/Fabia an der Ampel in der Gaustadter Hauptstraße, als er Dieselgeruch bemerkte und sein Motorraum zu qualmen begann. In der Fischergasse stellte er sein Fahrzeug ab. Dort stand der Motorraum dann in Vollbrand. Die Feuerwehr Bamberg konnte das Feuer schnell löschen. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Verkehrsunfallfluchten

BREITENGÜSSBACH. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Mittwoch, zwischen 8.00 und 12.30 Uhr, einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro an der rechten Frontschürze eines Pkw, Audi A 6 Avant. Das schwarze Auto stand zur Unfallzeit auf dem öffentlichen Parkplatz vor der Gemeindeturnhalle. Ohne seiner Unfallmeldepflicht nachzukommen, fuhr der Verursacher davon.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

STEGAURACH. In der Zeit von Dienstag- bis Mittwochmorgen versuchten Unbekannte über ein Dachfenster in einen Nebenraum des Bürgersaales einzudringen. Das Vorhaben scheiterte. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

KEMMERN. Die Feuerwehren aus Hallstadt, Kemmern und Breitengüßbach mit etwa 30 Einsatzkräften mussten am Mittwochnachmittag ausrücken, um einen Brand in der Brunnenstraße zu löschen. Vermutlich ein technischer Defekt im Verteilerkasten, an dem ein E-Auto zum Laden angeschlossen war, löste den Brand im Carport eines Anwesens aus. Das Auto konnte noch rechtzeitig durch die Anwohnerin in Sicherheit gebracht werden, bevor der Unterstand, in dem auch ein großer Holzstoß gelagert war, in Vollbrand stand. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus konnte durch einen gut koordinierten Feuerwehreinsatz verhindert werden. Allerdings sprangen durch die entstandene Hitzeentwicklung Fenster des Hauses. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Forchheim. Im Verlaufe des frühen Mittwochnachmittages wurde auf dem Kreisverkehr eines Großparkplatzes in der Willy-Brandt-Allee ein Verkehrszeichen umgefahren. Als möglicher Unfallverursacher könnte ein blaues Fahrzeug in Frage kommen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen (Tel. 09191/7090-0).

Sonstiges

Forchheim. Am Mittwochnachmittag befuhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer die Staustufe entlang in Richtung Buckenhofen. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der durchgeführte Drogentest verlief positiv auf THC. Es folgte die Blutentnahme im Klinikum Forchheim und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels.

Forchheim. Ein 38-Jähriger befuhr am Mittwochabend mit seinem E-Scooter die Bayreuther Straße in Richtung Forchheim und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Gegen ihn wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Polizeiinspektion Lichtenfels

E-Bike beschädigt

LICHTENFELS. Bislang unbekannte Täter beschädigten gleich zwei Mal ein E-Bike, welches „An der Moritzkappel“ am Pflegeheim abgestellt war. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 14.11.20241 um 14:00 Uhr bis Mittwoch, 20.11.2024 um 14:00 Uhr. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Verkehrszeichen und Leitpfosten angefahren

LICHTENFELS. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag die ST2203 stadteinwärts, als er in einer Linkskurve aufgrund Unachtsamkeit mit den rechten Rädern ins Bankett geriet. Hierbei fuhr er gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten und beschädigte diese. Sein Fahrzeug wurde rechtsseitig stark beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 5.500 Euro.